Häkteshaveriet – nu svänger Kriminalvårdens chef: ”Inga dörrar är stängda”

– För Västerås stad och länet är det här en otroligt viktig fråga, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande, som bjudit in till mötet i stadshuset, Med på mötet var också bland andra advokat Martin Beskow, initiativtagare till advokatupproret

Mötets huvudperson, kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg, har svängt i frågan om häktet. Efter mötet i Västerås tycks han se behovet av ett häkte med restriktionsplatser i Västerås. Så sent som i januari beslutade han att placera häktet i Sala.

– Kriminalvården har ingen annan uppfattning än att den allra bästa lösningen för den samlade brottsbekämpande verksamheten och brottsutredande vore att ha ett restriktionshäkte i Västerås, säger Nils Öberg.

Det innebär att man nu ska bygga flera platser på Salbergaanstalten. Men istället för att bygga renodlade häktes- eller anstaltsplatser, kallas de istället för kriminalvårdsplatser.

– Sen behöver vi inte fatta beslut här och nu om det ska bli anstaltsplatser eller häktesplatser [på Salberga], utan det beslutet kan komma lite senare. Då får vi också tid på oss att fördjupa diskussionen med våra samarbetspartners här i Västerås om förutsättningarna för ett restriktionshäkte här. Den diskussionen och dialogen kommer att fortsätta, inga dörrar är stängda.

VLT har i en serie artiklar granskat häkteshaveriet, och sökt svar på varför man stängde häktet i Västerås först när det brann 2015, trots att det fanns brister som uppdagats redan 2007. Polisen löste problemet med ventilationen som gjorde att brandlarmet inte löste ut, medan Kriminalvården valde att stänga ned sin verksamhet.

Varför gjorde inte Kriminalvården som polisen och åtgärdade det som behövdes för att kunna öppna häktet?

– Jag kan inte svara på vilka bedömningar polisen har gjort kring sin verksamhet. De har ansvar för arrestverksamheten, vi har ansvar för häktesverksamheten. Det är två helt olika saker, det är två helt olika kravbilder på de verksamheterna. De beslut som vi har fattat har inte utgått enkom från brandsäkerhetsperspektiv, vi har en lista på minst 23 punkter där vi bedömer att det här är inte en byggnation där vi vill fortsätta bedriva häktesverksamhet.

Sen blev frågan akut i och med den brand som uppstod där och om det är något som Kriminalvården tar på allvar eftersom vi låser in människor, inte under några dagar utan vi låser in dem i månader och ibland i år på en yta på 8-10 kvadratmeter. Är brandsäkerheten inte fullgod, då är det väldigt mycket som talar för att vi avvecklar verksamheten där. Men beslutet när det gäller det här häktet det har handlat om att när vi har tittat på allting som behöver göras så tror vi inte att det är väl använda skattepengar att investera dem i den byggnaden.

Men de bristerna var ju kända för Kriminalvården långt tidigare?

– Absolut, och det här borde ha gjorts för länge, länge sedan.

Enligt polisen landar merkostnaden för dem att sitta och köra häktade till olika häkten i regionen på ungefär 12 miljoner per år.

Med på fredagens möte var också polisens chef för region Mitt, Carin Götblad.

– Det var ett bra möte där vi la fram våra bilder och det handlar inte minst om polisens bild och den resursåtgång som går åt för min personal att sitta och köra häktade runt om hela Mellansverige. Det är helt orimligt menar jag.

Myndigheterna hade samråd i november i fjol om att placera häktet på Salberga.

Vad är det som har ändrats nu?

– Ingenting, men beslutet togs i strid med uppfattningen hos de andra myndigheterna och det är därför väldigt bra att Nils Öberg är här och vi tar upp frågan igen. Som han sa själv är det inte hugget i sten, finns det ett bättre beslut är han beredd att ompröva det.

Tidigare i processen har frågan om ett rättscentrum, där bland annat polis, åklagare och Kriminalvården ingår, utretts. Efter fredagens möte bekräftade Nils Öberg att Kriminalvården lämnat den diskussionen.

– Den har vi lämnat, vi har fått frågan i dag om vi är beredda att fortsätta diskutera det. Det klart vi kan fortsätta diskutera den lösningen, det finns inga låsningar i den här frågan. Vi är beredda att titta på alla möjliga alternativ som står till buds när det gäller restriktionshäktesverksamhet och när det gäller gemensamhetshäktesverksamhet.

Carin Götblad igen:

– Sen hoppas vi också på att Kriminalvården återinträder i arbetet med ett rättscentrum här i Västerås. Ett sådant skulle vi verkligen vilja ha. Så vi kände ändå att frågorna var öppna och att vi fortsätter dialogen och vrider och vänder på allting tillsammans för att se om vi kan hitta något.

I VLT:s granskning av häktesstängningen fick Kriminalvården frågan om vad som skulle krävas för öppna ett häkte i Västerås igen. Då fick vi svaret: "Det kan jag inte svara på just nu.", av chefen för enheten för planering av anstalt och häkten.

När högsta chefen Nils Öberg får frågan svarar han:

– Det enkla svaret är pengar.