Månadens bildvinnare – en prickig liten vän fotad med mobilen

En supersöt hund, en vacker fågel, ett spännande båtsläpp, en charmig groda och en bild från förr. Det var tävlingsbidragen i april som det var svårt att välja en vinnare från.

Men valet föll till slut på ett spontantaget foto med en intressant komposition som Anna-Carin Ragnarsson tagit på en nyckelpiga som hennes bonusbarnbarn Amelie, 9 år, hittade på Vargstigen under påskhelgen.

– Vi var barnvakt åt min sambos barnbarn, när hon kom in och visade vad hon hade hittat. Då ville jag dokumentera den första nyckelpigan. Det var helt spontant, säger Anna-Carin Ragnarsson.

Själv fotograferar hon mest i jobbet.

– Jag jobbar på förskolan Benjamin i Köping, och vi tar rätt mycket bilder på vad barnen gör. Privat blir det att jag fotograferar händelser, och bara med mobilen. Det är bra kamera i Samsung, säger hon.

Har du sett några fler nyckelpigor?

– Jadå, senast idag när vi var ute med barnen, säger Anna-Carin.

Anna-Carin Ragnarsson vinner tre trisslotter för sin bild.

Månadens tema: Ta en bild på något som gör dig glad och få chansen att vinna tre trisslotter du också!

Vi vill få in riktigt många bilder i maj! I maj kommer vi att ha ett frivilligt tema, om det skulle vara svårt att hitta motiv. Ta en bild på något som gör dig glad, och motivera varför, när du skickar in bilden. Tävlingsregler hittar du HÄR och kom ihåg att det är en bild per månad och fotograf som gäller. Bilden behöver inte vara tagen samma månad som tävlingen är, men det ska vara du som tagit bilden.

