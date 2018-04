Fler automatvapen har lämnats in till polisen

Vapenamnestin har pågått under tre månader – en period då alla kunnat lämna in illegala skjutvapen och ammunition utan att riskera straff, skriver SVT Västmanland.

Enligt polisen har färre vapen lämnats in under amnestin i år jämfört med den 2013. Hittills har 940 vapen lämnats in men polisen beräknar att få in cirka 1 100 vapen. Vid 2013 års amnesti kom cirka 1 800 vapen in.

– De flesta vapen som vi får in är gamla vapen och minskningen kan bero på att det helt enkelt finns färre gamla vapen som finns ute i samhället, säger Jessica Rönnevall, gruppchef på polisens rättsavdelning, till SVT Västmanland.

Sammantaget är dock polisen mycket nöjd med årets amnesti:

– Det har gått bra med amnestin, och vi ser positivt på varje inlämnat vapen, därför det innebär också ett mindre illegalt vapen ute i samhället, säger Jessica Rönnevall.

Polisen har fått in både hagel- och kulgevär, pistoler, revolvrar och även armborst.

Sju automatvapen har också lämnats in till polisen, 4–5 fler än 2013, uppger SVT.