Från bänkad till hyllad – Nilsson Lindelöf utsågs till matchens bäste spelare: "Kul att spela"

Efter att ha varit utanför truppen mot Bournemouth och fast på bänken mot Tottenham fick Victor Nilsson Lindelöf återigen ta en plats i startelvan mot Arsenal.

Det blev en bra kväll både för svensken och hans Manchester United. Laget besegrade Arsenal med 2-1 och efteråt utsågs Nilsson Lindelöf till matchens bäste spelare.

– Det kändes bra. Det var kul att spela, säger Lindelöf i Viasat.

Nilsson Lindelöf fick dessutom lovord från två experter.

– Jag skulle säga att det är en av de bättre matcher jag sett honom spela, säger Fredrik Ljungberg i Viasat.

– Det är en klart solid insats. Han är, faktiskt, en av Uniteds bättre spelare i dag. Han står för en insats som är på en annan nivå än hur det såg ut under under hösten, och det känns betryggande att han konsekvent spelar bättre nu, i match efter match, än han gjorde under hösten. Då var han vilsen och gjorde misstag, nu är han stabil. Kanske inte exceptionell, men absolut tillräckligt bra för att finnas med i ekvationen kring en startplats, säger Sportbladets Erik Niva.