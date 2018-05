Falk lägger skridskorna på hyllan igen – fortsätter fotbollssatsningen: "Det är synd"

Under den gångna säsongen plockade VSK bandy in Martin Falk som back up på målvaktssidan.

Någon fortsättning i bandysektionen kommer det dock inte att bli för 23-åringen.

I ett pressmeddelande berättar klubben att målvakten har valt att fortsätta satsa helhjärtat på sin karriär som fotbollsledare i klubben.

– Jag hade ett samtal med Carlsson där vi gemensamt kom fram till detta. Det är synd att kombinationen bandy - fotboll inte funkade, men jag är glad att jag provade det. Man märkte direkt att det var något speciellt i VSK, det har aldrig varit lika kul med bandy tidigare även om det bara blev en väldigt kort period nu. Hade det funkat att kombinera hade jag spelat vidare utan att blinka, säger Falk i ett pressmeddelande.

Nu kommer den tidigare bandyspelaren, som lämnade bandyn första gången 2016 , istället arbeta med projektet Schysst Framtid, fortsätta i VSK Fotboll, samt sköta en del administrativa uppgifter kopplade till ungdomslagen.

– Det känns bra att Martin Falk finns inom vår organisation om något skulle ske med våra målvakter, säger VSK:s tränare Michael Carlsson.

Hur klubbens klubbens målvaktssida kommer att se ut nu är ännu inte bestämt, men klubben skriver i pressmeddelandet att de suttit ner med Kevin Sterner och Filip Mörkdal och diskuterat hur man ska lösa målvaktssituationen.

Förutom de två ovannämnda värvade man nyligen Henrik Kjellsson från Sirius.