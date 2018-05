Tågsemestra i Europa blir allt populärare: Här är bästa och billigaste rutterna – och bästa restipsen

I klimatdebattens spår har tågresandet till Europa fått ett rejält uppsving. Det märker inte minst Ivar Karlsson som bokat utlandståg i många år. Han jobbade tidigare med utlandstrafik inom SJ men är som pensionär delägare i Centralens Resebutik i Kalmar som drivits i privat regi sedan år 2000 när SJ la ner. Butiken är en av få aktörer som bokar tågresor till Europa, och har i år sett ett explosionsartat intresse från resenärer som vill köpa direktresor till utlandet och interrailkort med platsbiljettbokning.

– Försäljningen har tredubblats jämfört med förra året, mejlkorgen svämmar över och telefonerna glöder, säger Ivar Karlsson.

Tåg ut i Europa görs på två olika sätt: Antingen via direktbiljetter som bokas mellan två sträckor, eller med interrailkort och tillhörande platsbiljetter (valfritt).

På frågan om interrailkort eller vanliga biljetter blir billigast finns inget enkelt svar, eftersom priserna på vanliga biljetter är rörliga.

– Mellan tummen och pekfingret kan man säga att Interrail lönar sig om man startar i Mälardalen och åker längre än någon stans mitt i Tyskland, säger Ivar Karlsson.

Tidigare har det i debatten nämnts att tåget är fem gånger dyrare än flyget, men det stämmer inte, menar Ivar Karlsson.

– Varje vuxen kan ta med två barn gratis på sitt interrailkort, så en familj med två vuxna och två barn under 12 år kan resa Stockholm -Rom tur och retur för under 12000 kronor totalt. Särskilt under högsäsong blir det ofta billigare än att flyga, och då kan man även göra spännande stopp på vägen, säger Ivar Karlsson.

För längre resor rekommenderas nattåg en del av sträckan. Sedan Deutsche Bahn slutade med nattåg från Köpenhamn har detta blivit krångligare för svenskarna, men å andra sidan har det österrikiska tågbolaget ÖBB utökat nattågsutbudet från Hamburg. Svenska Snälltåget har också ökat antalet avgångar med nattåg från Malmö till Berlin under våren och sommaren.

Förutom Centralens resebutik i Kalmar finns numera även tågbokningen.se och resebyråer som BIG travel som bokar främst interrailbiljetter ut i Europa mot en bokningsavgift.

Att boka på nätet går också, men kan kännas krångligt. Europas tågbokningssajter kan inte kommunicera sinsemellan och kunderna får söka fram sina sträckor på till exempel appen Railplanner och pussla ihop resorna på olika tågbolags webbsajter.

Många vill se heltäckande databaser likt flygbokningssajterna, där man skriver in start och mål och får fram reseförslag. Men det är en komplicerad historia att få ihop ett liknande system för tåg, säger Malin Boshuis, försäljningsansvarig för SJ:s internationella marknader.

– Exempelvis Englands tågsystem har fler tågstationer än alla flygplatser i hela världen, då kan man tänka sig hur komplext det är att få ihop alla Europeiska länders tågstationer i ett system, säger hon.

Att SJ slutat sälja internationella tågresor beror bland annat på bristen på tekniska möjligheter. Att boka utlandsbiljetter manuellt för respektive tågbolag och skicka per post var för arbetskrävande.

– Men när tekniken finns för att sälja resor i Europa på vår sajt och få biljetter i PDF-format, kommer SJ säkert överväga att ta upp detta igen. Och jag tror vi snart får se ett flertal aktörer som har teknik för digital bokning till hela Europa, säger Malin Boshuis.

Kostnad för olika rutter – Sex prisexempel med Interrail:

För dessa resor räcker ett 15 dagars kort med fem resdagar. Varje vuxen får ta med sig två barn under tolv år på sitt interralkort. Kortet gäller också för resor genom Sverige, men platsbiljetter tillkommer. I prisexemplen ingår bokningsavgifter.

Malmö – Rom t/r, två vuxna och två barn. Totalpris: 11870 kr

● Rutt: Malmö - Köpenhamn - Hamburg - Innsbruck - Venedig – Rom

● I priset ingår platsbiljetter: 3020 kr/väg (varav 1980 kr för 4-bädd liggkupé Hamburg – Innsbruck) och Interrailkort för två vuxna, 15 dagar med 5 resdagar: 5830 kr.

● Restid: 29 timmar (om man åker direkt).

Malmö – Barcelona t/r, två vuxna och två barn. Totalpris: 11750 kr

● Rutt: Malmö- Köpenhamn - Hamburg – Basel – Lyon- Barcelona

● I priset ingår platsbiljetter: 2960 kr /väg (varav 1980:- för 4-bädd liggkupé Hamburg – Basel) och Interrailkort för två vuxna, 15 dagar 5 resdagar: 5830 kr.

● Restid : 29 timmar.

Malmö –Paris t/r, två vuxna och två barn. Totalpris: 11190 kr

● Rutt: Malmö – Köpenhamn - Hamburg – Karlsruhe - Paris:

● I Priset ingår platsbiljetter: 2680 kr/väg (varav 1980:- för 4-bädd liggkupé Karlsruhe – Paris) och Interrailkort för två vuxna 15 dagar 5 resdagar: 5830 kr

● Restid: 20 timmar.

Malmö – Grekland t/r, två vuxna och två barn. Totalpris: 10950 kr

● Resrutt: Malmö – Köpenhamn - Hamburg – Innsbruck ¬– Bologna. Från Bologna till Ancona (där du kan ta färja till Grekland) går snabba regionaltåg utan platsbokning.

● I priset ingår: Platsbiljetter Malmö - Bologna: 2560 kr/ väg (varav 1980 kr för 4-bädd liggkupé Hamburg- Innsbruck) och Interrailkort för två vuxna, 15 dagar 5 resdagar: 5830 kr.

● Restid: Malmö – Ancona 30 timmar.

Malmö – Budapest t/r, två vuxna och två barn. Totalpris: 10030 kr

● Resrutt: Malmö – Köpenhamn - Hamburg – Wien – Budapest

● I priset ingår platsbiljetter: 2100 kr/väg (varav 1980:- för 4-bädd liggkupé Hamburg – Wien) och Interrailkort för två vuxna, 15 dagar 5 resdagar: 5830 kr

● Restid: 23 timmar.

Malmö – London t/r, två vuxna och två barn. Totalpris: 9190 kr

● Resrutt: Malmö - Köpenhamn - Hamburg - Köln - Bryssel - London

● I totalpriset ingår platsbiljetter 1680 per väg och Interrailkort för två vuxna, 15 dagar 5 resdagar: 5830

● Restid: Malmö – Hamburg 5 timmar och nästa dag Hamburg – London 9 timmar (Paus görs i Köln där stationen ligger intill domen och Rhen och i Bryssel.)

Källa: Centralens resebutik.

Här kan du boka tågbiljetter på egen hand:

● Bahn.de Tyska järnvägsbolaget.

● CD.cz Tjeckiska järnvägsbolaget.

● Loco2.com Privat återförsäljare som säljer biljetter till flera länder.

● Interrail.se.

● Intercity.pl Polska järnvägsbolaget.

● acprail.com SJs’ partner för utlandsbokning.

● Oebb.at Österrikiska järnvägsbolaget .

● Thalys.com Privat tågbolag.

● Seat61.com - har bra tips om biljetter.

● Eurail.com har appen railplanner för ruttplanering.

Resebyråer som bokar tågbiljetter i Sverige:

● europarunt.se säljer interrailkort på nätet och platsbiljetter via telefonbokning.

● Tågbokningen tågbokningen.se (webbaserad sajt)

● Centralens resebutik resebutik.se

● BIG travel (finns på många orter i Sverige) bigtravel.se

● Alingsås resebutik www.alingsas-resebutik.se

● resia.se bokar resor till Norden och interrailkort, men inte platsbiljetter.

● sj.se bokar till Norden och länkar vidare till Tågbokningen.se för interrailkort.

● www.snälltåget.se (nattåg till Berlin).

Martina Nyhlin / Testfakta