Ytterligare 16 anställda smittade av covid-19 på Västmanlands sjukhus

16 anställda och 4 patienter på geriatriken har blivit smittade av covid-19. Det var P4 Västmanland först att rapportera om. Geriatriken är den avdelning där äldre personer får vård för de sjukdomar som hör ihop med åldrandet.

Att anställda och patienter har blivit smittade säger Lars Blad kan bero på två olika anledningar.

– Det kan vara så att en patient kommer in utan symptomatisk sjukdom och blev smittad för några dagar sedan och sedan insjuknar på sjukhuset. Den andra vägen in för viruset är via personal som kan insjukna en kväll och då har de redan i vissa fall haft en låggradig smittsamhet redan dagen innan, säger Blad.

Trots att restriktionerna följs menar Blad att det alltså är fullt möjligt för viruset att komma in på sjukhuset ändå.

– Det går inte att till 100 procent stoppa, så det som gäller är att fokusera på att det inte ska ske en vidare spridning. Det kommer finnas coronavirus både på restauranger, badstränder och på sjukhus. Men strävan måste vara att absolut begränsa den vidare spridningen.

Lars Blad säger att det just nu pågår mycket arbete för att lösa situationen. Enheten för smittskydd och vårdhygien jobbar nu med att analysera data som finns och ta fram råd som bygger på utbrottsbekämpning och att begränsa en smitta generellt.

– Vi är förstås begränsade eftersom att detta bara har funnits i sex månader, men det jobbas mycket hårt med det.

VLT har sökt Gunilla Brissman, verksamhetschef vid geriatriken.