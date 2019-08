VSK nollade topplaget Örgryte – anfallsshow i efterlängtade hemmasegern: "Magiskt avslut"

VSK:s senaste hemmaseger kom mot IK Frej den 8 juni, Grönvitts enda i superettan den här säsongen.

Inför kvällens match mot Örgryte hade VSK inte vunnit på fyra matcher.

Mot Örgryte bjöd VSK stundtals på en frejdig anfallsfotboll inför hemmapubliken när de besegrade topplaget ÖIS med 2-0.

Men matchens första målchans skulle bli Örgrytes.

I den 6:e spelminuten damp bollen när hos målkungen Gustav Ludwigson som fick chansen från nära håll. Men bollen stöttes ut till en hörna som Grönvitt sedermera kunde städa bort.

Därefter följde flera vassa VSK-omställningar.

I minut 13 rann Filip Tronêt igenom men fick ingen bra bollträff vilket medförde en enkel räddning från Fredrik Andersson.

Fem minuter senare blir samme Tronêt neddragen i straffområdet efter en djupledsboll och samtidigt som publiken skrek på straff.

Nästa chans för nämnde Tronêt skulle till slut VSK utdelning.

Calle Svensson bröt en Örgryte-passning i straffområdet.

Bollen hamnade sedermera hos Dennis Persson som skickade den i djupet på Petar Petrovic som i sin tur spelar bollen förbi motståndarförsvararna till Filip Tronêt som dunkar in bollen i bortre krysset.

Klassavslut och drömanfall.

I den andra halvleken hade VSK kontroll på händelserna.

Emil Skogh ersatte målskytten Filip Tronêt efter en skadekänning i matchminut 59 och tio minuter senare skulle han tacka för förtroendet.

Avslutet vid den första stolpen, från en position till höger i straffområdet var både kyligt och otagbart för målvakten i Örgryte; Fredrik Andersson.

2-0, till VSK.

Matchen avslutades med ett fult tilltag från Örgrytes Simon Nilsson som efter en duell sparkade till VSK:s Jesper Florén när de båda föll efter en närkamp.

ÖIS-spelaren tilldelades ett rött kort direkt.

VSK:s trepoängare gör att Grönvitt nu lämnar botten och nu återfinns på en nionde plats i tabellen.

Matchens bästa

Filip Tronêts första halvlek. Känslan var att VSK-anfallaren låg bakom allt i anfallsväg och målet fram till 1-0 var ett magiskt avslut fansen sent kommer glömma.

Matchens sämsta

Simon Nilssons beslut att liggandes sparka Jesper Florén efter en duell i slutet av matchen. Florén tog sig mot ansiktet efter smällen. Örgrytes spelare fick rött kort direkt.

MATCHFAKTA – superettan: Västerås SK-Örgryte 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 (25) Filip Tronêt, 2-0 (69) Emil Skogh.

Varningar i VSK: -

Publik: 1646

Så ställde VSK upp:

Anton Fagerström – Sean Sabetkar (ut 77), Ilir Berisha, Calle Svensson, Dennis Persson – Simon Johansson, Jonas Hellgren, Boris Ljevar (ut 88) - Petar Petrovic, Brian Span, Filip Tronêt (ut 59)

Bänken: Daniel Svensson, Jesper Florén (in 77), Carlos Moggia (in 88), Filip Ottosson, Emil Skogh (in 59), Ravy Tsouka, William Videhult.