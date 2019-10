VLT LISTAR: Populära Västeråskrogarna omsätter hundratals miljoner – här är de största

Anmäl text- och faktafel

Sett till det faktum att Västerås hade så många som nio krogar med i årets White Guide håller stadens restaurangliv en hög nivå. Exempelvis hade jämnstora Örebro bara tre restauranger med i den prestigefyllda guiden.

Även Västerås krögare berömmer både bredden och spetsen, men konstaterar samtidigt att konkurrensen i centrum är väldigt tuff. Frågan är om det någonsin funnits så många restauranger?

Den koncern som omsatte mest i Västerås senaste räkenskapsåret var Frankgruppen, som driver Nya Hattfabriken, The Circus, Frank och Madame Josephine, med upp emot 41 miljoner kronor.

Överraskad?

– Både ja och nej. Vi är nöjda om vi håller den omsättning vi har just nu, och fokuserar mest på det. Vi tittar inte på andra, utan jobbar med våra siffror. Sedan vill vi givetvis alltid sälja mer, säger vd:n Magnus Odéen.

Let me be Frank AB har redovisat ett positivt resultat varje år sedan starten 2010. Fram till 2018. Då blev det förlust med 283 000 kronor.

Varför?

– Jag tillträdde i december 2018, så jag har lite svårt att uttala mig om 2018, men jag har förstått att det var ett ganska tufft år för restaurangerna. Att bolag säljer mer eller mindre år för år i denna bransch är inte konstigt. Det gäller att följa med kostnaderna, och vi lyckades inte göra det tillräckligt bra. Just nu jobbar vi hela tiden för att kostnader och intäkter ska harmonisera.

Hattfabriken är den av Frankgruppens enheter som omsätter mest. Första halvan av 2018 var lokalens övervåning nattklubb på helgerna. Men efter Cityfestivalen ändrade man på det.

– Vi byggde om det till fest- och matvåning eftersom vi märkte en ökad efterfrågan på mat och minskad på nattklubb. Nu kan vi använda våningen varje dag i veckan.

I mars 2018 slog Madame Josephine upp portarna.

Påverkade det 2018 års resultat negativt?

– Ja, det bidrog mycket till förlusten. Dels kostade den mycket att bygga, dels fick den en tuff uppstart eftersom öppningen blev försenad med tre månader. Men nu har vi genomfört ett konceptbyte (från italienskt till spanskt, reds. anm), så där är vi definitivt på väg åt rätt håll.

Enligt Richard Tellström, författare och docent i måltidskunskap, är det svårt att göra en restaurang lönsam. Exempel på det finns att hitta i Västerås. Under senaste året har Bierkeller (som bara hade haft öppet i drygt ett år), Folkets bar & restaurang, Vardasrum och Hong Kong legat ute till försäljning, och anrika Ruffino stängde igen i våras.

De är sällan ekonomiutbildade.

– Det är lättare att tjäna pengar på aktier än restauranger, om jag ska vara ärlig. Det är helt enkelt svårt att få lönsamhet i en restaurang och det största problemet skulle jag säga är att människor som öppnar dem oftast är mer intresserade av dryck och mat än de är av att räkna pengar. De är sällan ekonomiutbildade, säger Richard Tellström.

– Det är ett mycket svårt företag att driva och man måste sälja mycket alkohol. I Sverige är det i princip omöjligt att vara en restaurang som bara säljer mat. Alla lunchrestauranger som inte tar minst 150 kronor för en varmrätt borde egentligen stänga.

Hur var restaurangåret 2018?

– Den inbromsning som finns i ekonomin märks också i restaurangnäringen, tillväxten är i stort sett noll. Brandsommaren 2018 förde med sig mindre uteätande för de bofasta medan turismätandet tuffade på och utvecklades, särskilt på hotell- och eventrestauranger. Och i år 2019 är konsumenten lite ”grinigare” och har börjat hålla hårdare i slantarna till följd av stigande livsmedelspriser. Konsumenten väljer hellre att spara in där det märks snabbast, det vill säga på mat och dryck men inte på mobil- eller el-abonnemang.

– Konkurrensen är också hård. Restaurangerna har allt mer likartade utbud: burgare och fish and chips, vilket tråkar ut gästen.

Richard Tellström ser stora skillnader mellan restaurangbranschen i exempelvis USA jämfört med Sverige.

– I USA får man notan så fort man har ätit upp. I Sverige kan man sitta längre, det är nästan mer en värmestuga än någonting kommersiellt. I USA är de helt enkelt bättre på att kränga sin produkt.

Tredje högst omsättning bland krogarna i Västerås har O'Learys. Även Pitcher's och Pinchos hamnar högt upp på listan. Samtliga är franchisetagare.

– Det blir allt vanligare att sko- och klädaffärerna i centrum stänger, och hålen fylls ofta av franchisekedjor. Med franchise får man en standardiserad produkt och kan göra större inköp. Det är ett bra affärsläge och ofta lättare att få löning i.