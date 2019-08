VIMMEL: Publikrekord på rockfest i Skinnskatteberg: ”Aldrig sett så mycket folk i parken”

Anmäl text- och faktafel

När den 120 personer starka kören Rock Everybody från Västerås stämde in i refrängen till Carlene Carters ”Every little thing” var det nära att taket lyfte. Rotundan i Folkets park i Skinnskatteberg var fullsatt till sista platsen. Många hade även tagit med sig egna campingstolar eller stod uppradade längs väggarna för att njuta av musiken. Tidigare under eftermiddagen hade Ramnäskören, Skiljebokören, Hallstakören och Generationskören i Arboga uppträtt.

– Det är kul att höra de andras repertoar och det är kul med rock, säger Anita Erling från Rock Everybody från Västerås efter konserten.

– Clabbe är så bra som presentatör. Han syr ihop allt så fint, säger Gerd Kjellberg, från Generationskören Arboga.

Efter körerna och innan Pugh Rogefeldts konsert passade många på att äta picknick i det gröna. Gunnel Eriksson, Sylvia Östergren och Margareta Thelenius från Ramnäs var på gott humör.

– Jag tycker om all sorts musik, utom hårdpop. Jag har njutit från första början, säger Gunnel Eriksson.

– Vi fick släpa ut henne, säger Sylvia Östergren.

– Jag visste inte att ni hade så mycket gott med er, svarar Gunnel Eriksson kvickt.

Publikanstormningen ledde även till viss frustration bland besökarna. På en bänk utanför entrén satt Siv Jansson och Sanny Gren som inte hade fått plats att se körerna.

– Vi är besvikna för vi fick inte plats. Vi höll på att storkna där inne, säger Siv Jansson.

– Det fanns inte tillräckligt med stolar fast det fanns plats, säger Sanny Gren.

– De hade nog inte kunnat vänta sig så mycket folk. Jag har aldrig sett så mycket folk i parken, svarar Siv Jansson.

När det var dags för Pugh att inta scenen ringlade sig kön lång utanför rotundan. 440 lyckliga fick plats inne i lokalen och minst 150 personer valde att hänga kvar utanför i parken och invänta seniordansen som avslutade kvällen.