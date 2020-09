Vilket rajraj! 25 år sedan Cardigans och Kent spelade vid soptippen

Kent och Cardigans. Entombed, Broder Daniel, Teddybears och Millencollin.

Den rödgula Raj Raj-scenen placerades visserligen på skyttebanan intill soptippen i Köping, men någon liten skräpfestival handlade det knappast om. Tvärtom.

25 år senare bjuder snarare den lila t-shirten Peter Gustafsson plockat med sig på hisnande läsning.

– Det är galet när man kollar vilka artister vi hade. Många var precis på väg att slå igenom stort. Vi lyckades boka dem i helt rätt tid, säger Peter Gustafsson.

Det är flera år sedan han var här, vid den murkna skyttepaviljongen en bit utanför centrum. Och även om spåren av den lokala musikhistorien är bortsopade sedan länge är minnet av den där helgen i juni 1995 klart.

För många som vi sajnade exploderade karriären kort efter Raj Raj.

– Vi hade kört året innan och fått blodad tand. Det var visserligen ett jäkla jobb och vi gick med en mindre förlust, men tyckte att vi hade lärt oss väldigt mycket. Nu skulle vi fixa ännu större band och dra ännu mer folk, säger Peter Gustafsson.

Stadskultstudions goda namn, personliga kontakter och samarbetet med riksorganisationen Kontaktnätet gjorde det möjligt.

Så Cardigans och en viss Nina Persson tog in på vandrarhemmet i Köping. Kent, ännu en bit ifrån den tron de kom att sitta på väldigt länge, kom i kostym och så den märklige Elvisimitatören Eilert Pilarm. Som valde att bo över i husvagn.

Vad kunde gå fel?

Per Granberg, lokal kulturprofil och sångare i Charta 77, var med och satte ihop det imponerande programmet.

– Det började hända grejer runt Kent. Broder Daniel var stora redan då och inte minst Entombed. För många som vi sajnade exploderade karriären kort efter Raj Raj, säger Per Granberg.

Jag minns att det var en mäktig känsla.

Och så stod han ju där på scenen själv också.

– Jag minns att det var en mäktig känsla. Även om människor hemifrån redan visste att vi hade rätt stor publik var det häftigt att så många utifrån landet kom för att se oss, säger Per Granberg.

Vad tänker du om den där tiden? Hur var det möjligt att skapa ett sådant arrangemang?

– Vi var ett sammansvetsat gäng med en hel del erfarenhet. Vi hade arrangerat både mindre festivaler och spelningar själva under flera år, men också jobbat och hjälpt till på andra tillställningar ute i landet. Det fanns mycket kunskap i gruppen, men lika mycket handlade ju också om att kavla upp och slita, säger Per Granberg.

Men hur gick det då?

Brakförlust.

Vädret var bra (lite kyligt på natten mellan fredag och lördag), tågen gick i tid, arrangemanget flöt på bra och, ja, artisterna har ni ju koll på.

Hade förtjänat ett bättre öde, men publiken svek. Det hade behövt komma ett par hundra till för att få ihop det ekonomiskt.

– Jag vet inte om vi hade annonserat för dåligt eller vad det var. Vi fick draghjälp av Filip Hammar (som jobbade på Aftonbladet då), men det hjälpte inte, säger Peter Gustafsson.

Hjälpen kom istället från flera av banden, som valde att efterskänka gaget från Raj Raj. Några spelade också gratis på den efterföljande inomhusfestivalen Rajmonds Revenge. Istället för skyttebanan på Norsa – KMV-lokalen på Glasgatan.

– Spock och Page bodde hemma hos mig. Det var skönt att vara inomhus och en lättnad att kunna jobba tillbaka pengarna som vi tappade på skyttebanan, säger Peter Gustafsson.

Totalt blev det fem festivaler på fyra år.

En annan tid och ett annat musikklimat, konstaterar både Peter Gustafsson och Per Granberg.

– Föreningslivet har förändrats och det är betydligt svårare att få folk att jobba ideellt i dag, säger Peter Gustafsson.

– Den gitarrbaserade musiken var ju mycket större då. Plus att jag tror att många som växer upp nu inte är lika sugna på grejen med att bo över i tält. Det är väl därför typ Way Out West i Göteborg går så bra. Där tar ju många av besökarna in på hotell, säger Per Granberg.

Peters fem udda minnen från Raj Raj-festivalen 1995

1. Namnet som tillkom av en slump. Jag skrev ”I sommar blir det rajraj i Köping” i en tidning. Sen ringde bokaren i Hultsfred och frågade hur det gick med planeringen inför Raj Raj ...

2. Han som kom till oss på morgonen och berättade om sin fantastiska frukost på berget. Vi hade inte hjärta att berätta att det var en soptipp...

3. Eilert som åkt tåg för första gången i sitt liv blev hämtad med en amerikanare i Västerås. Blev inkallad till extranummer och var tvungen att spola tillbaka bandet ...

4. Kent som hade släppt debutalbumet i mars samma år hade precis blivit sponsrade av Tiger. Var en kaxig udda fågel i sina fina kostymer. Mitt personliga favoritband fram till slutet 2016.

5. Nina Persson var charmant men sjöng ärligt talat ganska illa live. Det hördes framförallt på TV-KAK:s sändningar från festivalen. Blev betydligt bättre sen.

Köping som musikstad förr:

”Var en av landets ledande musikstäder i början och mitten av 90-talet. Bokningsbolagen gav oss många stora band för småpengar när de ändå passerade mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Under 00-talet kom Ögir att bli en viktig musikscen både på vinter och sommar.”

Köping som musikstad i dag:

”Tyvärr ganska dött. Ögir drog igång igen i början av året men sen kom corona.”

Om Stadskultstudion:

”Fantastiskt gäng som jobbade ideellt med att lyfta stans kulturliv, inte bara med musik. För många blev det en plantskola och praktisk yrkesutbildning. De flesta av oss hänger fortfarande ihop och träffas regelbundet”.

De här festivalerna arrangerades

1994: Raj Raj

1995: Raj Raj

1995: Rajmonds Revenge

1996: Raj Harder

1997: Raj Harder

Hallå där ...

... Eilert Dahlberg, en av de mer färgstarka artisterna på Raj Raj-festivalen 1995.

Då gick du under namnet Eilert Pilarm. Vad minns du av festivalen i Köping?

– Det var ju ett bra tag sedan, så ärligt talat inte jättemycket. Vaknade jag upp i en husvagn, kanske? Jag har något minne av det.

Hur ser karriären ut i dag?

– Nja, jag är väl ute ibland, men inte alls lika mycket som förr. Jag är mer glad pensionär nu än artist.

Hallå där ...

... Nikola Sarcevic, sångare i Örebrobandet Millencollin. Ett av de tunga namnen på Raj Raj-festivalen.

Vad minns du av Raj Raj i Köping?

– Att jag gick upp på scenen med en fruktansvärd ångest. Jag var väldigt bakis. Men som jag minns det gjorde vi en jävligt bra spelning ändå.

Annars – hängt mycket i Köping genom åren?

– En del på Smedjan plus att jag spelade hos Per Granberg på Ögir för ett par år sedan.