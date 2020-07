Vilken kärlekshistoria mellan 17-åriga Assar och grannfrun Margareta!

Man måste börja i platsen. Det har blivit en kritikerkliché att alla författarskap från Västerbotten måste placeras in i bokhyllan mellan böcker av sådana som Torgny Lindgren, Sara Lidman och nyligen bortgångna P O Enquist. Ett Västerbotten som jag, ärligt talat, är lite trött på och som jag fnissade gott åt när Sven Björklund och Olof Wretling i föreställningen ”Till häst genom Västerbotten” gisslade den mytologiska bild landskapet har fått.

Så det är med viss tveksamhet som jag tar mig an debutanten Maria Brobergs ”Bakvatten”, samtidigt är det så att flera av senare års mest hyllade berättelser – och, väl så viktigt, folkligt uppskattade – kommer från vårt lands norra trakter. Här lever en berättartradition som kan förena hög litterär kvalitet med ett bredare berättande, i skarp kontrast mot mycket av det som i fragmentarisk skepnad produceras från skrivutbildningar på sydligare breddgrader.

I en by i närheten av Sorsele utspelas det familjedrama över flera decennier, från sent 1940-tal in i vår tid, som Maria Broberg skriver fram. Pojken Nilas försvinnande är ett slags nav i berättelsen, men det är så mycket annat som glider fram till förgrunden.

Främst tänker jag då på den kärva och vidunderliga kärlekshistorien mellan Assar och Margareta. De ses första gången i handelsboden när han blott är 17 år och hon är den dubbelt så gamla grannfrun. Han följer efter henne på byvägen och sedan är det som om han går några meter bakom henne hela livet.

Hon är gift med gubben Hebbe och Margaretas och Assars kärlek är omöjlig, ändå finns den. Barnet som blir resultatet av den får växa upp i tron att det är Hebbe som är fadern, och avvisad av Margareta flyttar Assar till storstaden, men utan att kunna göra sig fri från henne.

Det är männen som har ordet, med kapitelrubriker som utgörs av deras namn, men det är Margareta som är romanens stjärna. Männen kretsar kring henne. Hon är en fascinerande gestalt, undanglidande och en gåta.

Tinder-romaner har blivit som en egen genre, skildringar av kärlek i vår tid, men när jag läser om denna kärlek tänker jag att det finns så många skyddande lager över våra nutida kärleksberättelser. Det som skildras här är som en urkraft, har någonting djuriskt i sig.

Maria Broberg har redan som debutant förstått att en roman lika mycket kan handla om livet som aldrig blev av som om livet som levts. Alla möjliga liv som kunnat finnas om vi tagit in på en annan stig, eller om vi aldrig följt efter den där kvinnan på landsvägen.

Det är en lovande debut och man kan bara hoppas att Maria Broberg inte kommer att skuggas av alla storheter som hon står intill där uppe i de västerbottniska skogarna.

LITTERATUR

Maria Broberg

”Bakvatten”

(Norstedts)