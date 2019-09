Veteranen lämnar Köping HC – en månad efter att han skrev på: ”Inga hard feelings”

Niklas Lihagen, 35 har en lång karriär bakom sig med spel i lag som Örebro HC, VIK och Karlskrona HK. I början på augusti blev det klart att han skulle fortsätta sin karriär i Hockeyettan med Köping HC.

Han spelade match så sent som i helgen under KHC Höstcup men på torsdagen kom nya besked. Lihagen lämnar innan säsongen har börjat.

”Vi från Köping hockey meddelar att Niklas Lihagen lämnar truppen. Niklas har svårt i och med sitt nya arbete att hitta tid som ska räcka både till familjeliv, civil karriär och hockeykarriär och väljer därmed att kliva av från Köping hockeys a-lag”, skriver klubben på sin hemsida.

Sporten hörde av sig till tränare Patrik Fagerlund för att få reda på mer.

– Nej men han var klar och ville satsa, men sedan så kände han att han hade svårt att få ihop en helhet med familj och jobb vid sidan av, säger Patrik Fagerlund.

Han fortsätter:

– Han behövde prioritera vilket som gick före och det är väl inte så konstigt vid den åldern att familj och jobb går först. Det är tråkigt för oss och sportsligt tungt att tappa honom. Men det är inga hard feelings överhuvudtaget.

Fanns det några tecken på att det här problemet fanns, eller dök beskedet upp plötsligt?

– Nej intentionen var hela tiden att han skulle köra, det gick ganska snabbt att han ville satsa på annat. Och det är såklart inte optimalt sportsligt för oss.

Betyder det här att Niklas Lihagen lägger av helt och hållet?

– Han har inte tänkt spela för en annan klubb just nu. Men det får du fråga honom, om det här är för all framtid.

Det återstår att se om Köping HC lyckas hämta in någon ersättare. Så här sent och kort inpå säsongsstart medger tränaren att det inte är helt enkelt.

Samtidigt är han lugn och påminner om en nyckelspelare som tappades under förra säsongen.

– Förra året lämnade Anton Svensson (numera Tingsryds AIF) oss för VIK och då fick andra kliva in och ta plats. Vi får se om någon kommer in, det är inte jätteenkelt att ta in någon som ersätter Niklas Lihagen, säger Patrik Fagerlund.