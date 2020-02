Verktyg och maskiner stals vid inbrott i verkstad

Den som anmält inbrottet tror tjuven varit in i gårdsverkstad på dagtid någon gång mellan den tredje till den femte februari. Tjuven eller tjuvarna har tagit sig in via en bakdörr.

Ur verkstaden stals två motorsågar, tre röjsågar, en kombinationsmaskin, en borrmaskin, ett svetsaggregat, två stycken vinkelslipar, fettspruta, slagborrmaskin, två laddare, ett expanderverktyg, rörmontage och en baklyta som var ett reservljus som skickar ut signaler via en sändare.

Polisen har tagit emot anmälan, men har i skrivande stund ingen misstänkt för stölden.