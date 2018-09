Titti påtvingad åtta abonnemang – nu varnas Västeråsföretaget: ”Jag blev jätteförbannad”

Anmäl text- och faktafel

– Jag bedömer inte det här företaget som ett traditionellt blufföretag. Det har bara haft för slappa tyglar ett tag, men det behövs ordentligt med klagomål innan vi publicerar, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Titti Hellstrand, ägare av Café Jernvägen i Sala, är en av många som drabbats vid en affär med Telotekets säljare.

– Företaget ringde mig och sa att de kunde få ner kostnaderna på alla mina tre abonnemang om jag samlade de i företaget. Det lät ju bra med billigare abonnemang, berättar hon.

Dagen efter kontaktades hon igen av Teloteket. Säljaren hävdade, enligt Titti Hellstrand, att de måste teckna ett nytt avtal, som skulle ersätta det gamla. Efter en tid var avtalet klart och Titti kunde skriva på. Plötsligt innehöll avtalet åtta abonnemang, med en bindningstid på 36 månader – och det efter att ångerrätten löpt ut.

– Jag blev jätteförbannad. I början gick det att ringa dem, och de lovade att lösa det. Till slut gick det inte att ringa, utan jag kunde bara mejla en specifik kontakt. Det var stört omöjligt att lösa. Min son fick driva det här med Teloteket under en lång tid, berättar Titti Hellstrand.

Teloteket AB, med säte i Västerås och som omsätter 60,6 miljoner kronor (2017) samt redovisade en vinst på drygt 10,4 miljoner, har publicerats på Svensk Handels varningslista.

Så här skriver Svensk Handel om Teloteket: Telotekets säljare ringer upp och vill se över kundens befintliga avtal för mobiltelefoni. Säljaren får det att låta som att man ringer från det bolag som kunden har sitt befintliga avtal med. De inledande löftena om att hjälpa kunden med att ta bort gamla/inaktiva abonnemang resulterar i nya avtal om överflyttning av abonnemang till Teloteket.

Teloteket har publicerats under kategorin gul.

– Det är de företag vi uppmanar folk att vara mycket uppmärksamma när man ingår avtal med. Bilden som utmålas av säljaren kanske inte är det som avtalet säger. Röd kategori är de företag som vi avråder direkt, som är bedrägligt rakt igenom.

Vad gör ni från Svensk Handels sida för att företaget ska sköta sig bättre?

– Vi vill se att klagomålen minskar. Vi hjälper till i den mån vi kan och vår förhoppning är att i dialog bort företaget från listan, det är vår målsättning. Vi måste hitta ett sätt att få säljarna att bli tydligare, förklarar Per Geijer.

VLT har varit i kontakt med Teloteket, via telefon. Telefonoperatören bad om att få svara på frågorna via mejl då de två huvudansvariga inte var på plats. Ett dygn senare svarade Teloteket att det ber om att få återkomma med svar på frågorna under vecka 36.

Teloteket fanns även för två sedan med på den inte allt för ärofyllda listan.