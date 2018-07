Ståpaddling på Svartån – en ostadig historia: ”Dunk, plums”

Att långsamt glida nedför Svartån stående på en bräda med en paddel i handen låter för all del trevligt. Men min första fråga till Matilda Johansson på Aktivt uteliv som arrangerar turerna är ändå given.

– Hur många är det som brukar ramla i vattnet då?

– Om vi har en grupp med 18 personer kanske det är en som ramlar i. Den yngsta som har åkt var 11 år och den äldsta 85 år. Om 85-åringen klarade det gör säker du också det, säger hon.

Jag hoppas innerligt att hon har rätt.

Trots min bristande friluftsvana och tvivelaktiga balans har jag fått i uppdrag att för VLT:s räkning testa Stand Up Paddle. Turen går från Billsta kolonilottsområde in till Stadsparken i centrala Västerås, en sträcka på 4,5 kilometer. Matilda Johansson visar hur vi ska stå på brädorna och uppmanar oss att se upp för krusningar på vattenytan efter Vallbybron.

– Det betyder att det kan finnas stenar där och råkar man köra på en sten tar det tvärstopp och då är det lätt att ramla i, säger hon.

Jag lägger den värdefulla informationen på minnet.

Karin Vilhelmsson är först ut att ställa sig på brädan i vattnet.

– Är det stabilt? frågar jag.

– Stabilt är en överdrift, svarar hon, men glider iväg utan större problem.

Sedan är det min tur. Vattennivån är låg och brädan svajar oroväckande mycket när jag försöker hitta balansen. Jag klamrar mig fast vid bryggan och är under några långa sekunder helt säker på att jag kommer hamna i vattnet innan vi ens hunnit paddla en meter. Under ovärdiga former lyckas jag hitta balansen och tar några tag med paddeln.

När den första skräcken lagt sig måste jag erkänna att det är ett av de mer fridsamma transportmedel jag har provat på.

Det visar sig att det är fötterna som får jobba hårdast. Jag försöker klamra mig fast i brädan med tårna och efter en stund har de somnat och hälarna har domnat bort. Snart är hela gruppen på väg och solen glittrar i Svartåns bruna vatten. När den första skräcken har lagt sig måste jag erkänna att det är ett av de mer fridsamma transportmedel jag har provat på. Ljudlöst glider vi framåt utan större ansträngning, tills det kommer en vindpust. Motvinden gör att vi står helt stilla trots envetet paddlande.

Efter en välbehövlig paus vid en brygga känner alla i gruppen sig mer avslappnade i fötterna. Vi närmar oss Vallbybron och jag jag håller utkik efter stenar. Här finns också pilträd längs med stranden och vackra gula näckrosor.

Dunk.

Plums.

Där var stenen och nu ligger jag i vattnet. Som tur är är det både varmt och grunt och jag tar mig lätt upp på brädan igen. När det jag fruktade mest redan har inträffat släpper rädslan.

– Nu när jag fått lite kläm på det känns det som att det ska gå fort, säger Susanne Åhlström Dahl och glider förbi mig.

Vi närmar oss Falkenbergska kvarnen där vi fått instruktioner om att vi ska gå i land och bära brädorna. Vid strandkanten slår mitt roder i botten och jag hamnar i vattnet en gång till.

Den sista biten är ren njutning. Delvis på grund av lättnaden över att snart vara på torra land. Delvis på grund av spänningen i att se Västerås från ett nytt perspektiv. Vi glider förbi Domkyrkan och in mellan de gamla trähusen längs med Badhusgatan. När vi stiger i land i stadsparken är stämningen uppsluppen.

– Det var jättekul och väldigt härligt att bara åka nedför, säger Lotta Nedar.

– Och det var mycket stabilare än jag trodde, säger Susanne Åhlström Dahl.

Jag håller med och går med droppande kläder tillbaka till redaktionen.