Lista: Dansband på nattklubb och Sven-Bertil Taube – här är veckans nöjesevenemang i Västerås

Onsdag 7 november

18.00–20.00, Västerås Konstmuseum: "Til' We Stop Breathin'". Konstutställning på Konstlabbet UNG på Västerås Konstmuseum i utställningskonceptet "Til' We Stop Breathin'" där unga konstnärer med anknytning till Västerås ställer ut. Konceptet är ett försök till att skapa plats för yngre, oetablerade konstnärer att ställa ut och sprida sin konst. Den här kvällen ställer fem konstnärer ut i diverse konstformer, bland annat olja och foto, dessutom underhåller en lokal musiker under utställningen.

12.00–13.00, Växhuset: Blue Billy Boys. Härlig blandning av irländskt, blues, och bluegrass/countrymusik av artister som Johnny Cash, Bill Monroe, Doug Seegers med flera.

Torsdag 8 november

18.00–02.00, Royale: Scotts – livedansbandstorsdag. Bandet börjar spela cirka 21.00 och dj underhåller under pauserna 18.00-02.00. Efterföljande torsdag står Lasse Stefanz på scenen.

19.00, Västerås Konserthus: Storioni Trio – pianotrio från Nederländerna. Storioni Trio har en omfattande pianotriorepertoar och har även specialiserat sig på trippel-konserter med orkester. På programmet vid den konserten står två franska pianotrior av Ernest Chausson och Maurice Ravel samt två kortare stycken, av Franz Schubert och den samtida isländske kompositören Daniel Bjarnason.

19.00, Västerås Konserthus: Sven-Bertil Taube & Västerås Sinfonietta – "Så länge skutan kan gå". Så länge skutan kan gå är en konsert där Evert Taubes glimrande insiktsfulla vispoesi får ny klang och ny mening i Peter Nordahls känsliga och innovativa arrangemang för Everts son tillsammans med grammisbelönade Västerås Sinfonietta.

Fredag 9 november

19.30, Västerås Konserthus: Chris Kläfford – The Imagine Tour. Chris Kläfford blev vinnaren i 2017 års upplaga av Idol. Detta efter en höst präglad av ett enormt stöd från publiken som inspirerats av hans känsliga tolkningar av låtar som "Imagine" och "Utan dina andetag".

Lördag 10 november

21.00–02.00, Bankiren: Absolute Reggae Night! Featuring Governor Andy & Dj Yesijah. Ännu en stor reggaefest med självaste "Guvernören" och "Dj Niclas". "Kanske dyker det dessutom upp några gästartister, vem vet?", skriver arrangören.