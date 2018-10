Hyrde ut lägenhet mot sex med prostituerade – 38-årig man häktad misstänkt för koppleri

Anmäl text- och faktafel

Under måndagen häktades en 38-årig man på sannolika skäl misstänkt för koppleri.

Chefsåklagare Stephan Uttersköld menade vid häktningsförhandlingen i Västmanlands tingsrätt att 38-åringen gjort sig skyldig till koppleri under tiden 1 juli 2017 till 11 oktober 2018. Detta genom att låta kvinnor sälja sex i en lägenhet mannen har tillgång till.

38-åringen erkände under förhandlingen via sin försvarare, advokat Jari Smolander, att han ”främjat att andra haft tillfälliga sexuella förbindelser” under tiden 19-20 september i år.

VLT har tidigare i en serie artiklar berättat om polisens kamp mot människo- och sexhandeln i Västerås.

Där framkommer att prostitutionen pågår i princip dygnet runt årets alla dagar. Enligt polisen finns det tecken på sexhandeln flyttar från hotell till lägenheter i bostadsområden.

Är det mannens egen lägenhet han har låtit kvinnorna sälja sex i?

– Nej, det är inte hans egen lägenhet vad vi just nu, så mycket mer än så kan jag inte säga. Detta på grund av att vilken eller vilka lägenheter som är aktuella är en av de delar vi tittar på, säger Stephan Uttersköld.

Jag har uppgifter om att mannen fått betalt i form av sex med kvinnorna vid det här datumen, stämmer det med dina uppgifter?

– Vi får titta närmare på det, han är hörd och kommer att höras igen och då får vi klarlägga hans uppfattning och hur det gått till.

Enligt försvarsadvokat Jari Smolander har utlåningen av lägenhet varit mer i formen av en väntjänst men hans klient medger också att han fått betalt i sex av kvinnorna.

– Det var vid det här tillfället [19-20 september] och vi bestrider att det här har pågått någon längre tid än så, säger Jari Smolander.

Den kopplerimisstänkte 38-åringen är sedan tidigare ostraffad.

Åtal ska vara väckt senast 30 oktober.

Fakta koppleri:

► Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en annan person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning döms till koppleri.

► Det är koppleri om någon helt eller delvis upplåter en lägenhet med vetskap om att den används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

► Straffet är fängelse i högst fyra år. Vid grovt brott är straffet fängelse i lägst två år och högst åtta år.

Källa: Polisen