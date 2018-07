Bildextra: Miss Silver Freak är årets raggardrottning: "Nu ska jag nog ta en tur med Pontiacen"

Hur känns det att vara årets raggardrottning?

– Det känns bra! Jag är lite chockad och trodde verkligen inte jag skulle vinna. Jag får en egen öl, vem får det?

Vinnaren av den årliga tävlingen blir fotograferad av mode- och reklamfotografen Tony Klintasp tillsammans med bilen som vinner Best in show. Bilden hamnar på alla souvenirer under nästa års Summer Meet och Miss Silver Freak kommer synas på väskor, tröjor, öletiketter, skyltar och tidningar.

– Jag jobbade på Summer Meet förra året, så då missade jag hela tävlingen men fick höra talas om den efteråt. I år gjorde jag en ansökan på hemsidan. Jag jobbar här i år igen, men den här gången var jag med!

Tävlingen hade sammanlagt 50 sökandes. Bland dem valdes 20 ut som man sedan kunde rösta på, på Summer Meets hemsida. Tio finalister valdes ut, och sedan korades vinnaren på fredagen av juryn.

–Hon bjöd på sig själv och showade för publiken. Hon var charmig och fin, säger Susanna Moël som är en av arrangörerna av Summer Meet och som också satt i juryn.

Inspiration till stage-namnet Silver Freak har Johanna Bergerin hämtat från sin bil, en Pontiac Silver Streak.

Miss Silver Freak har stått en del framför kameran tidigare, men inte i sådana här sammanhang.

– Jag kände sig nervös inför tävlingen, men stod och arbetade, så då kunde jag tänka på någonting annat, säger hon.

Hur ska du fira?

– Jag ska nog ta en tur med Pontiacen och kanske dricka lite vin. Jag jobbar i morgon, men på lördagskvällen ska vi fira rejält - om jag orkar!