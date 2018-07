Mannen hade under kvällen varit borta och under natten när han kom hem upptäckte han inbrottet.

– Det är lite oklart när inbrottet har skett, men det är någon gång under kvällen. Det verkar också som att tjuvarna tagit sig in via balkongen till den här lägenheten, säger Ivan Åslund, RLC-befäl hos polisen.

Tjuvarna ska enligt uppgifter ha kommit över en mindre mängd kontanter och alkohol.