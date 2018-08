Verktyg och maskiner för tusentals kronor stulna från flera garage på Norsavägen

Anmäl text- och faktafel

Samtliga inbrott har skett den 27-28 augusti och tjuven eller tjuvarna har stulit olika maskiner och verktyg.

I det ena garaget har hänglåset blivit uppbrutet och plåten bakom där hänglåset satt var buckligt. Inne i lokalen har det stulits verktyg så som skruvdragare, hylsnyckelsats, ringnycklar och hörselskydd, men även bland annat handmaskiner så som borrmaskin och skruvdragare. Det sammanlagda värdet av det stulna sakerna i detta garage är drygt 26 600 kronor.

Den andra polisanmälan som kommit in rör sig om inbrott i tre förråd i samma område på Norsavägen. Den som lämnat in anmälan uppger att hans garage har tjuven tagit sig in i genom att kapa hänglåset och därinne stulit verktyg, polermaskin och har bökat runt. Värdet på det stulna ska enligt anmälaren vara 1 900 kronor.