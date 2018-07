Verkstad i Köping bestulen på maskindelar och datorer

Anmäl text- och faktafel

Inbrottet i verkstaden i Köping har skett någon gång runt lunchtid den 24 juli till och med 14-tiden den 28 juli.

Enligt polisanmälan har tjuven tagit sig in genom ett fönster och sedan in på verkstaden och även in i en kontorsdel i byggnaden. Tjuven har stulit olika mätinstrument som tillhör maskinerna, två datorer och en saxofon som förvarades på kontoret.

Det är okänt vad värdet är på de stulna sakerna. Polisen har tagit upp en polisanmälan om stöld genom inbrott. Det finns ingen gripen misstänkt för brottet.