Varning för trafikkaos: ”Ta inte bilen till Ullvi vid studenten”

”Om möjligt, lämna bilen hemma” – så lyder uppmaningen till alla som tänker ta sig till Ullvigymnasiet och delta vid avgångselevernas utmarsch och utspring efter den sista träffen i klassrummet.

Orsaken är att en stor del av parkeringen vid Ullvigymnasiet är avstängd i samband med bygget av det nya badhuset.

Avslutningsklassernas officiella program på fredagen inleds klockan 10.35 med den traditionella mösspåtagningen vid Scheelestatyn vid Stora torget och avslutas med studentkortegen runt Köping som startar klockan 13 och sedan pågår en dryg timme framåt.

Alla traktorer och lastbilar samlas på Stora torget/Barnhemsgatan och kör runt i en slinga på Torggatan–Nygatan–Västra Långgatan.

Mellan klockan 12.00 och 15.00 är Barnhemsgatan mellan Torggatan och Viktoriagatan helt avstängd för all annan trafik. Bilar får heller inte parkeras på gatan under den tiden. Under samma tid får bilister inte heller stanna eller parkera på Västra Långgatan på sträckan mellan Nygatan och Torggatan, skriver Köpings kommun på sin hemsida.

Program för avslutningsklasserna

Klockan 10.35: Avslutningsklasserna samlas vid Scheelestatyn.

Klockan 10.45: Mösspåtagning.

Klockan 11.00: Avslutningsceremoni i kyrkan med tal, sång och musik.

Klockan 11.55: Mentorerna träffar eleverna enligt salsschema.

Klockan 12.15, 12.25, 12.35: Utmarsch på balkongen.

Tider för studenternas utmarsch på balkongen, Ullvigymnasiet

►Klockan 12.15:

Handel – och administrationsprogrammet (15HA)

Industritekniska programmet (15IN)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (15RL)

VVS- och fastighetsprogrammet (15VF)

Samhällsvetenskapsprogrammet (15SAa + 15SAb)

Fyraårsprogrammet

Fordonsvård och godshantering (4FG)

Hotell, restaurang och bageriprogrammet (4HR)

Individuellt program (4IP)

Samhälle- natur och språkprogrammet (4SN)

►Klockan 12.25:

Bygg- och anläggningsprogrammet (15BAa+15BAb)

Naturvetenskapsprogrammet (15NA)

Fordons- och transportprogrammet (15FTa + 15FTb)

Barn- och fritidsprogrammet (15BF),

El-och energiprogrammet (15EEa + 15EEb)

►Klockan 12.35:

Ekonomiprogrammet (15EKa + 15 EKb)

Teknikprogrammet (15TE)

Vård- och omsorgsprogrammet (15VO)

Gemensam marsch till Stora torget

►Klockan 13.00 är det gemensam marsch efter Lyran till Stora torget där traktorer och vagnar väntar. Traktorkortegen pågår cirka en timma efter att alla traktorer har börjat köra.