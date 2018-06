Tjuven eller tjuvarna har tagit sig in i lokalerna genom att krossa en fönsterruta. Bytet blev en 32-tums tv. Inget annat ska ha blivit stulet. Stölden upptäcktes vid 13.45-tiden på måndagen den 18 juni och har skett under perioden någon gång under helgen och fram tills stölden upptäcktes.

Brottet är polisanmält. Polisen har inte gripit någon för stölden.