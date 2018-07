Sommarvärmen ställer till det för handeln i Köping: ”Det är katastrof”

Anmäl text- och faktafel

Att den varma sommaren har ställt till det för bönder råder det knappast någon tvekan om, men även affärer runt om i stan har haft det svårt med försäljningen. Flera kunder väljer att inte besöka affärerna utan att vila hemma eller sola på stranden. Inte så konstigt kan det verka när graderna ligger vid 30-strecket.

– Det är katastrof, säger Ingrid Zetterström, butikschef för Hobbytorget.

Sommarvärmen har dragit ner även hennes försäljningssiffror. Hon tror att solen och de höga temperaturerna gör att många går ner i varv och kanske inte blir lika pysselsugna. Men hon är positiv och tror på en vändning.

– Det var inget man var beredd på. Man är ju själv trött men man hoppas ju att det är någon som tillslut blir trött av solen och vill göra lite pyssel, säger hon.

Ett försök att locka till sig kunderna även under de varma dagarna har varit att uppdatera Instagram och ställa ut skyltar utanför affären, men än så länge är det tyst och lugnt in butiken.

– Eftersom att det är så varmt går det lite sämre med försäljningen, säger Irene Lindgren, butiksägare av Nya Rum.

– Man får satsa mer på sommarvaror under sommaren. Fler personer köper picknickkorgar och stora filtar att ha med på stranden, så vi har mer av det just nu, säger Irene Lindgren.

Irene är inte ensam om att tycka att försäljningen inte går lika bra under sommaren. Malin Saarenketo jobbar på Epok och märker också av att försäljningen inte går lika bra.

– Vissa dagar är det lugnare eftersom det är så varmt men sedan andra dagar kan det vara fler personer här även fast det är varmt. De kanske ger sig själva en dag att handla eftersom det varit så många fina och varma dagar innan, säger Malin Saarnketo.

Men sommarvädret skrämmer inte bara bort kunderna från affärerna, den gör även att turister hittar till Köping.

– Det är mer turister här under sommaren, oftast kan man känna igen ansiktena på personer som handlar här men under sommaren kommer det flera okända ansikten in i affären, säger Malin Saatenketo.

Det hon märker är populärt för både Köpingsbor och turister att handla är många sommarrelaterade presenter, vilket inte är så förvånande med tanke på säsongen.

– Vi säljer väldigt mycket sommarpresenter men även bröllopspresenter, säger Malin Saatenketo.

För klädaffären Vinyl gick det bra i början eftersom att det varma vädret kom redan i maj och ingen var beredd på det.

– Det började bra eftersom det vart så varm så tidigt men det har blivit mycket lugnare nu på dagarna. Det är nästan ingen här mellan klockan 12 och 16 på dagen, säger Nettan Wannqvist som jobbar på Vinyl.

Under sommaren har klänningar och shorts varit mest populärt hos butiken medan vårjackorna inte gått lika bra, eftersom att värmen slog till tidigt. För att få folk att komma till affären har de försökt trycka lite extra på sitt Instagramkonto för att öka på handeln.

– Folk orkar inte handla, de ligger i stället på stranden, säger Nettan Wannqvist.

En som inte tror att det bara är värmen som gjort att affärer får sämre försäljning är Yvonne Hagelin som jobbar på Hatz Deli.

– Det har varit ett par väldigt lugna veckor, tror det kan bero på både semestern och värmen, säger Yvonne Hagelin.

Under sommartiden så brukar det nämligen vara några lugna veckor berättar Yvonne.

– Men det kan säkert bero på värmen också.