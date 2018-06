Premiären närmar sig – följ med på stadsvandringens genrep

– 50 000 ska det bo i Köping! bedyrar politikern spelad av Lucas Lantz.

På Rådhustrappan står det två politiker och talar om för en lyssnarskara av Köpingsbor hur bra industrierna går och staden mår, arbetskraftsinvandringen var som störst och det skulle leda till enorm tillväxt. Vi befinner oss i 70-talets Köping.

– 50 000, det är hälften av Västerås det! fyller en kommunman spelad av Peter Hellman i under den första scenen i årets upplaga av de dramatiserade stadsvandringarna i Köpings centrum. Under tisdagen var det genrep för guidningen och skådespelet som i år går under namnet "Högt flygande planer" och BBLAT var på plats.

Sommaren 1994 samarbetade Turistbyrån och Hagateatern för första gången för att åstadkomma en dramatiserad stadsvandring. Konceptet har 23 år på nacken och det är en rutinerad rollbesättning som regissören Mikael Trkulja förfogar över.

– Vi fungerar jättebra som grupp. Stämningen är god såhär tätt inpå premiären. Vi har gjort det här så länge så det brukar gå per automatik, säger Mikael Trkulja.

Däremot så är det en rookie till regissör som styr spakarna i år. Efter att ha skådespelat i fyra somrar är Mikael Trkulja för första gången regissör.

– Det är en väldig skillnad mot att vara skådis, men jag känner mig lugnare nu. Som skådis vill man vara så bra som möjligt för publiken, nu vill man bara att allt ska klaffa, vilket det kommer att göra, säger Mikael Trkulja.

När inledningsscenen är över förs publiken igenom decennier av Köpings historia av guiden Anneli Hedvall. Stora Köpingsbranden, uppbyggandet efter den och en uppsjö av gamla och äldre anekdoter tills det är dags för vandringens andra scen och decennium; 60-talet.

– I 60-talsscenen är det mycket rockabilly. Raggare i skinnjackor, tjejer som spanar efter killar och dricker Coca-Cola och en säljare som försöker sälja pommes frites. Det var nytt då och väldigt populärt, säger Mikael Trkulja.

Därefter landar guidningen i 80-talets Köping. Något som har kommit att förknippas starkt med smörgåstårta och högt flygande planer. Vandringens tredje och sista scen tar oss tillbaka till 1985 och Tårtgeneralens handling.

– När vi började så tänkte vi att vi måste få in lite om Tårtgeneralen, både kring de stora händelserna förra året och 1985. Därifrån kom titeln. Hasse P:s högt flygande planer om att sätta världsrekord och göra Köping känt för världens längsta smörgåstårta, säger Anneli Hedvall.

Dramapedagogen och eldsjälen Maria Berggren lyfter fram tredje scenen som något speciellt och vill gärna bibehålla ett överraskningselement som publiken bjuds på där.

– Jag har bara varit involverad i den tredje scenen, och vi ville göra den lite annorlunda. Det blir en liten överraskning, med oväntade aktörer som publiken aldrig har sett förut, säger dramapedagogen Maria Berggren.

Stadsvandringen har premiär den 28:e juni, och kommer att spelas varje torsdag fram tills den andra augusti.