Någon har försökt bryta sig in på skola och förskola i Köping

Händelsen på Nibbleskolan ses av polisen som skadegörelse. Köpings kommun polisanmälde att en ruta slagits sönder på skolan och att fönsterkarmen hade brytskador. Skadegörelsen eller alternativt inbrottsförsöket, som polisen misstänker att det var, skedde mellan den 14-17 september.

Under samma period och i samma stadsdel i Köping försökte någon bryta sig in på en förskola på Kihlmansgatan. På måndag morgon upptäckte en fastighetsskötare brytmärken på ytterdörren till förskolan. Men ingen har lyckats att ta sig in på förskolan.

Brotten är polisanmälda, men polisen har inga misstänkta i något av fallen.