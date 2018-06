Kolsvatjejen Emma vinnare av entreprenörstävling: ”Kul att träffa likasinnade”

Emax är ett evenemang för drivna entreprenörer mellan 18 och 20 som arrangerats årligen sedan 2002. I år gick Emax av stapeln mellan 17 och 21 juni och innefattade olika tävlingsmoment inom entreprenörskap för deltagarna.

Under Emax sista kväll, galamiddagen, korades vinnarna av Emax 2018 och Emma Uggla var en av dem som fick inta scenen för att ta emot ett åtråvärt pris.

Emma och hennes klass på ekonomiprogrammet vid Ullvigymnasiet fick under våren chansen att skicka in en motivering till varför just de skulle få möjligheten att delta i årets Emax Sverige. En av de två platserna gick till Emma.

– Jag hade inte direkt några förväntningar alls inför Emax, men jag lärde mig väldigt mycket. En uppgift var att vi skulle utveckla en app och en annan var att vi skulle sälja in en produkt på bästa sätt. Sedan bedömde en jury vår insats, säger Emma.

Utmaningen tycker Emma låg i att "brainstorma" en massa idéer för att sedan komma överens om vilken idé som laget skulle bygga vidare på. Att Emma tillslut stod som en av vinnarna tror hon beror på främst två egenskaper.

– Jag är påhittig och en riktig tävlingsmänniska. Sen samlade jag många individuella tävlingspoäng genom att ge feedback till de andra deltagarna. Vinsten är en resa till London med de andra vinnarna i höst, berättar Emma.

I höst ska Emma även börja sitt tredje år på ekonomiprogrammet vid Ullvigymnasiet, där favoritämnena är juridik och samhällskunskap. Att driva UF-företag under det tredje året är något som Emma ser fram emot extra mycket, då Emma intresserar sig för entreprenörskap.

– Det var kul att träffa likasinnade på Emax, några drev redan egna företag och många hade drivit UF-företag tidigare. Då blir man inspirerad själv till att själv vilja göra det, säger Emma.

Men innan höstterminen drar i gång har Emma en hel del andra planer.

– För tredje året i rad ska jag gå Sjövärnskårens sommarskola som genomförs på Känsö utanför Göteborg. De var genom det jag fick upp intresset för att vilja mönstra, säger Emma.

Efter studenten planerar nämligen Emma att göra värnplikten inom Försvarsmakten om hon får chansen. Hon är en driftig tjej som har höga ambitioner, utöver värnplikten har Emma planer på att i framtiden studera till jurist.

Emma Uggla

Ålder: 17 år

Sysselsättning: Studerar andra året på ekonomiprogrammet vid Ullvigymnasiet

Aktuell: Vinnare av Emax Sverige 2018

Fritid: Extrajobb på Jem och fix och tränar på gym