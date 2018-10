Hushåll mellan Köping och Kolsva får tillbaka vattnet efter att ha varit utan i 20 timmar – "Maximal otur"

Anmäl text- och faktafel

Eftersom vattnet i Kolsva har höga halter av mangan beslutade Köpings kommun att genomföra en grundlig rengöring av överföringsledningen från Köping till Kolsva i flera etapper. Under natten till den 18 oktober stängdes vattnet av, med start klockan 20 på onsdagskvällen, för rengöring av en etapp från norr om Torp till Guttsta. Medan arbetet pågick lossnade sändaren som var fäst i den jättelika tvättsvamp som trycktes genom ledningen. "Maximal otur", skriver kommunen på sin hemsida.

Innan vattnet kunde släppas på igen måste sändaren hittas och plockas ut. Först vid klockan 16 var detta åtgärdat och vattnet började släppas på.

Det var hushåll mellan Köping och Kolsva som drabbades. En reservvattentäkt gjorde att Kolsva samhälle och Guttsta kunde hållas med vatten under avbrottet. Under morgonen ställdes nödvattentankar ut i Åsby och Sundänge. Vattentankarna skulle finnas kvar på plats under torsdagskvällen enligt information från kommunen.

