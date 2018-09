Emma från Hallsta är Miss Universum Sverige – snackar skönhetsideal, självkänsla och Donald Trump: ”Man måste inte vara snygg för att vinna”

I helgen korades Emma Strandberg, från Hallstahammar, till Miss Universum Sverige. I december åker hon till Thailand för den stora världsfinalen.

– Jag vill inte vara som alla andra, säger den 22-åriga skönhetsdrottningen.

Publiken kanske känner igen Emma Strandberg som Miss World Sverige, hon vann tävlingen 2016, något hon inte skulle trott om sig själv när hon var liten.

– Jag var väldigt svag när jag var mindre. Vågade inte så framför människor och vågade inte stå framför klassen, vågade knappt prata. Jag var jätteblyg. Det insåg jag i sjuan och då började jag min resa med att jobba upp mig själv. Jag tänkte att jag måste kunna må bra i mig själv, annars kommer de bara att gå utför. Så jag började att utmana mig själv med att göra sådant jag tycker är läskigt. Jag åkte ut på hajk själv, reste till USA själv. Det var väldigt stort för mig som knappt varit utanför Hallstas gränser.

Har din självkänsla ökat av att vinna de här tävlingarna?

– Ja gud. Jag har alltid gått in och varit mig själv fullt ut. Och jag antar att det är bra i och med att jag vunnit två stora tävlingar. Jag tror att det har gjort att jag stått på första platsen. Man måste inte vara snygg för att vinna. Det är det inre som speglas på det yttre. Det tror jag alla vet egentligen.

En stor del av Miss World-tävlingen är välgörenhetsarbetet som är den del av tävlingen som Emma brinner för. Men då, 2016, visade det sig att löften om att organisationen skulle skicka henne till olika städer för att utföra det inte stämde. Så Emma fick betala resorna med egen plånbok.

– Jag kände mig väldigt lurad. Men Miss Universum är mer seriöst. Jag känner att de satsar mer på vinnarna. De har en egen designer från Israel som ska göra min "nationaldesignklänning". Så jag känner att jag är i goda händer, säger Emma.

Emma är positiv, stark och står stadigt med fötterna på jorden. Det måste man nästan göra för att kunna delta i en skönhetstävling i Sverige 2018. Åsikterna är ofta nedlåtande.

– Ja, jag tror man är lite mer medveten här i Sverige. Här får man se ut som man vill och man ska inte döma någon för hur den ser ut. Och skönhetstävlingar kategoriserar människor och säger att "Du ska se ut så här". Jag tror man ser ner på det eftersom det är väldigt mycket utseendefixering. Men det jag tycker är så kul med just skönhetstävlingar är att man får jobba med välgörenhet och känna på att åka utomlands och representera ett land, träffa kontakter från hela världen, säger Emma.

Under Miss World-tävlingen blev hon bland annat bästa kompis med Miss Denmark, Miss Japan och Miss Philippines och tjejerna reser och träffar varandra fortfarande. Det var när Emma och Miss Denmark, Helena Heuser, var och hälsade på Miss Philippines, Catriona Gray, som just vunnit titeln Miss Universum i Filippinerna, som de bestämde sig för att prova i sina respektive hemländer. Och båda vann.

– Så nu ska vi åka tillsammans till Thailand! Jag har fått jättemycket respons från Filippinerna, Mexico och hela världen. I Filippinerna är det väldigt stort med skönhetstävlingar, så de är helt galna över att vi tre tjejer som var med under samma år i Miss World träffas igen under samma tävling under samma år. Det är skitstort och det är så jäkla kul.

En tidigare kontroversiell ägare av Miss Universum-tävlingen är den nuvarande presidenten i USA Donald Trump, som ryktas ha försökt både det ena och den andra med kandidaterna.

– Jag har hört jättemånga historier om Donald Trump på skönhetstävlingar Och en väninna till mig som vann Miss Universum 2014 har berättat saker om Donald Trump, säger Emma som dock inte vill berätta något som hon inte vet med säkerhet.

Hur skulle du hantera det om Donald Trump stötte på dig under en tävling?

– Det accepterar jag inte. Absolut inte. Nej.

Hur blir du som skönhetsdrottning behandlad av män?

– Jag tror det beror på hur man är som person. Jag är inte den som är flörtig av mig. Jag håller mig i min lilla cirkel eller vad man ska säga. Man måste ju alltid vara på sin vakt, för den kan hända mycket konstiga saker i den här branschen. Just när det gäller stora fans av Miss World och Miss Universum kan de bli väldigt närgångna. Man blir lite skrajsen. Jag som är från landet liksom, jag är inte van vid sådana här grejer egentligen. Man får ha skinn på näsan.

Tycker du att man kan tävla i skönhet?

– Ja, absolut men jag tycker ändå att det inre överväger skönheten. Visst om du ser jättebra ut, men inte har någon inre glöd, en fin personlighet, eller är charmig eller liknande spelar det ingen roll.

Känner du att du blir pålagd ansvar för vad unga kvinnor tycker om sig själva när de ser dig?

- Det är väl ett ansvar. Jag är ju Miss Universe (Sverige), jag måste kunna vara en stark förebild för unga tjejer och kvinnor. Jag brinner för att stärka självkänslan och självförtroende. Det är jätteviktigt och det spelar ingen roll hur man ser ut.

Du passar ju dock väl in in i rådande skönhetsideal. Funderar du kring det?

– Ja, det är klart att jag funderar över sånt. Det är en jättestor fråga i dagens samhälle. Just det här med sociala medier, man ska se ut på ett visst sätt och hit och dit. Så det hade varit mäktigt att kunna bryta den trenden. Nu har jag själv försökt att följa de här idealen i och med att det är lite kroppshets. Jag faller lite på det. Man blir hjärntvättad av sociala medier. Men tack och lov har jag insett det lite nu och det måste sättas stopp, säger Emma som försöker att inte bry sig så mycket om vad andra tycker.

– Vi lever så kort tid på jorden. Man lever ungefär i 80 år kanske. Om man har tur lever man längre. Under den korta tiden som vi är här, ska vi verkligen tänka på hur man ska se ut, eller hur man ska vara för att kanske imponera på någon annan? Eller bara för känna sig bekväm i någon grupp? Jag tycker inte man ska fundera så mycket. Man ska bara köra, säger Emma.

Miss Universum-tävlingarna

Miss Universum Sverige-tävlingen hölls på Café Opera i Stockholm den 23 september 2018. Emma tog hem förstaplatsen bland 18 deltagare. Miss Universum-finalen tar plats i Bangkok i Thailand den 16 december.

Miss Universum Sverige genomfördes för första gången i Sverige 2009. Tävlingen Fröken Sverige var förmodligen den första stora skönhetstävlingen i Sverige och startades någon gång under 40-talet. Sedan 1952 har vinnaren av Fröken Sverige skickats till Miss Universum-finalen. Yvonne Ryding vann titeln Miss Universum 1984. 2007-2008 skickades ingen svensk till tävlingen så Donald Trump ville att en ny organisation skulle driva uttagningarna. Joakim Granberg med sitt företag Star World Sweden AB arrangerar tävlingen sedan 2009 och har licens för att kora en vinnare att skicka till den stora finalen.

Emma Strandberg

Ålder: 22 år.

Bor: Västerås, uppvuxen i Hallstahammar.

Familj: Mamma, pappa, tre halvsyskon och två bonussyskon.

Gör: Pluggar Språk- och kommunikationsprogrammet på Mälardalens högskola, jobbar på kundservice på Länsförsäkringar Bergslagen och är Miss Universum Sverige 2018.

