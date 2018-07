Världskonstnär målar jättegraffiti i Arboga: ”I don't find the walls, the walls find me”

Anmäl text- och faktafel

TV: Här kan du se en intervju med graffitikonstnären Dimitri ”Chemis” Proškin:

När man passerar Arboga med tåg från Örebro, eller kommer från centrum på Köpingsvägen har man fått något nytt att titta på. På väggen till Arkivcentrum växer en enorm graffitimålning, eller egentligen kallas det muralmålning, fram. Det är den världskända graffitikonstnären Dimitri ”Chemis” Proškin, 31, från Tjeckien som fått uppdrag av Sturestadens vd Robert Wibom att smycka väggen.

– Det är framför allt roligt. Jag såg en målning i Munkfors och det lockade mig, säger Robert Wibom om varför han valt att beställa målningen.

– Dels placerar den Arboga på världskartan i och med att det är en världsartist som har verk i stora delar av världen. Dels förstärker det Sturestadens varumärke och folk blir nyfikna på vår verksamhet och vilka vi är som fastighetsägare, säger han.

– Det finns inget annat liknande i Arboga, och det här är en stor och massiv vägg som syns bra, säger han.

Det är vd:n själv som kom med idén till motivet och sedan har Dimitri ”Chemis” Proškin presenterat olika skisser.

Dimitri Proškin, eller Chemis som är hans artistnamn började som 16-åring med graffiti.

– Jag målade vanlig graffiti på vanligt sätt, det vill säga olagligt, och åkte fast flera gånger. Sedan bestämde jag mig för utmana mig om jag skulle kunna leva på det, och satsa på kvalitet och 3D i stället. I dag är mitt namn mitt varumärke och jag har fullt upp med jobb, berättar han.

Nu har han målat professionell graffiti i tio år och reser världen runt för att måla. Hans målningar är tredimensionella och ser ut att hoppa ut från väggen. Han kallar sina verk för sociala målningar.

– För mig är det budskapet med bilden som är det viktiga. Jag vill inte direkt berätta vad det är det ska föreställa, utan vill att människor själva ska se och tolka vad jag vill säga, säger han.

Just bilden på Arkivcentrums vägg har inte ett sådant budskap.

– Här är det ett givet tema, med tanke på det som finns inne i huset, och det är det som bilden ska förmedla, säger Chemis.

I över 30 graders värme står han på en skylift och grundmålar väggen med roller.

– Jag målar alltid med sprayfärg, men här suger väggen så mycket färg att jag måste grundmåla med vitt först. Det kommer att ta ett par dagar extra att måla, säger han och säger att de 130 sprayburkar han har med sig inte kommer att räcka till hela målningen.

Dimitri ”Chemis” Proškins muralmålningar finns över hela världen. Överallt mellan Tahiti och Sibirien. Han har nyss avslutat en stor vägg, högt som ett femvåningshus, synlig på väg från flygplatsen i Prag, med ett miljöbudskap. Det största projektet är ett tvåmånadersprojekt i Östeuropa för Amnesty international om mänskliga rättigheter, och i Helsingfors har han flera målningar, för att nämna några av alla. I Arboga måste han bli klar på en vecka, för sedan väntar nästa vägg.

– Jag ska till Aruba i Karibien. Det är den bästa delen av det här jobbet att jag får resa över hela världen. Ibland tar jag familjen med mig, säger han, och berättar att han har en son på elva månader.

Har du någon drömvägg som du vill måla på?

– Det har jag redan gjort. Jag blev inbjuden till att måla The Wall of Fame i New York. Det är den största äran man kan få som graffitimålare, det är som att klättra upp på Mount Everest, säger han.

– Men det finns många platser som jag vill se. Jag hittar inte väggarna, det är väggarna som hittar mig, säger han.

Chemis är självlärd.

– Jag har aldrig studerat konst, vilket faktiskt är det bästa för mig, för då kan jag bestämma själv vad vill göra. Jag projicerar inte någon skiss på väggen, utan jag ritar efter en skiss jag gjort, och går ner på marken och tittar hur det blir, säger han.

Artistnamnet Chemis har en egen historia. Som för många graffitikonstnärer är det viktigt att namnet ser snyggt ut när man skriver det.

– Jag satt ofta på kemilektionerna och ritade och skrev bokstäver. Eftersom det var en kemilektion skrev jag ”Chemi” flera gånger, och tyckte det var fint. Så jag la till ett ”s” och då blev det mitt artistnamn, säger Dimitri.

Du började själv som graffitiklottrare och åkte fast flera gånger. Vad vill du säga till unga som klottrar graffiti idag?

– Det är en bra fråga, om du vill måla, så gör det. Jag har gjort det så jag kan inte säga att gör inte det eller det, jag förstår dem. Men jag förstår också de på andra sidan som inte gillar det, men när man är ung gör man alltid några dumheter. Man föds inte professionell, så man måste öva någonstans när det inte finns lagliga väggar.

Vore det bra med en särskilt grafitti-vägg för unga att måla på?

– Ja, så kan de öva där och bli bättre bättre så ser det bättre ut på gatorna sedan.

Dimitri ”Chemis” Proškin

Ålder: 31.

Bor: Prag, Tjeckien.

Familj: Fru och son.

Yrke: Graffitikonstnär.

Aktuell: Målar Arkivcentrums vägg i Arboga.

Här kan du se mer av Chemis verk.