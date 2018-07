Vid sju tiden under torsdagen skulle en personbil köra om en lastbil på E18 vid Arboga. Under omkörningen möter personbilen en annan bil som kommer i hög fart vilket tvingar personbilen att snabbt bromsa in för att sedan lägga sig bakom lastbilen igen.

När personbilen svänger in i sin fil kör den in i lastbilen.

Polisen åkte dit och pratade med förarna som båda var oskadda. Polisen misstänker inget brott.