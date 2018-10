Till minne: Ulf Johansson

Anmäl text- och faktafel

Den 24 september fick vi det tragiska meddelandet att ännu en av Arbogas konstnärer avlidit.

Keramikern Ulf Johansson föddes 1938 i Stockholm och utbildade sig vid Konstfack under åren 1961-66. Under den tiden gjorde han praktik bland annat hos Herta Hilfon och studerade 1964-65 vid Kyoto City College of Fine Arts i Japan. Där träffade han också sin hustru, konstnären Kazuyo Johansson.

Ulfs första keramikverkstad var i Arvika där han i huvudsak tillverkade stengodsföremål. År 1969 flyttade han till Arboga och startade en verkstad i ”Stallet ” på Västerlånggatan, där keramikerna Grähs-Hörnlund också fanns.

Ulf gjorde sig känd med populära bruksföremål med glasyr i bruna nyanser. Båda makarna tillhörde gruppen Konstrundan och 1997 öppnade de en uthusbyggnad på gården Västerlånggatan 23 där de kunde ställa ut sina alster till försäljning.

Under senare år övergick Ulf till rena konstföremål, som originella skrin och urnor, brända i raku, den japanska tekniken från 1500-talet och med skimrande vacker glasyr, som skiftade för varje objekt.

Han har haft utställningar över hela världen och flera föremål utställda på Nationalmuseum i Stockholm och Röhsska museet i Göteborg.

Hans utställning av rakubrända skrin på Galleriet i Arboga väckte stor beundran. Ulf var filmintresserad och var med och grundade Bio Konstrast i Arboga. Han sörjes närmast av makan Kazuyo, sonen Jesper, dottern Miya och barnbarn.

Birgit Johansson