SVT spelar in auktionsprogram utanför Arboga i juli – sänds i tv till våren

I programmet tävlar två lag om att göra de bästa auktionsfynden. Inspelningarna sker mellan den 14 juli och den 12 augusti. Den 20 juli kommer inspelningen att ske i Södra Lunger utanför Arboga.

Efter varje program koras ett segrande lag, och i det åttonde och sista programmet möts de två lag som ropat in prylar för de sammanlagt högsta värderingarna, i en final. Programmen som spelas in i sommar ska sänds i SVT under våren 2019.

Inspelning – orter och datum:

14 juli – Trosa

16 juli – Ljusfallshammar i Finspångs kommun

20 juli – Södra Lunger, Arboga

22 juli – Västervik, båthamnen

2 augusti – Klädekulla, Hallaryd

4 augusti – Frändefors auktion, Vänersborg

10 augusti – Bollstabruk i Kramfors kommun

12 augusti – Obbola i Umeå kommun – final!