Stöldanmälan gjordes till polisen vid 20-tiden på fredagskvällen, då ett inbrott upptäcktes i villan.

När inbrottet gjordes är inte riktigt klarlagt – villan hade stått obebodd i ett par veckor.

Tjuven eller tjuvarna hade tagit sig in i huset genom att bryta sig in via källaren.

Det var tillrört inomhus, rapporterar polisen, och bland annat saknas en del smycken efter inbrottet.