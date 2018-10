Fredskonsert med Brixel och musikalisk trio fyllde kyrkan

Anmäl text- och faktafel

Kulturföreningen Mekens vänner anordnade på lördagen för tredje året i rad en fredskonsert i samband med FN-dagen, som firades tidigare i veckan. Evenemanget genomfördes i samarbete med Svenska kyrkan, Arboga kommun, Sparbanken Västra Mälardalen samt revisionsbyrån PWC.

Till konserten hade en trio musiker med rötter i Arboga engagerats, nämligen Håkan Björkman, Elin Jauring och Hanna Drakengren. Den senare är visserligen inte född i Arboga, men har rotat sig här och är sedan tio år organist i Arbogabygdens församling och spelade om någon på hemmaplan i Trefaldighetskyrkan denna lördag.

Konserten, med en sångare, en trombonist och en pianist, spände mellan 1700-tal och nutid och gav en finstämd inramning till den fredsappell som hölls av Arbogakonstnären Richard Brixel.

– Vad är fred egentligen? undrade Brixel och redogjorde för vilka olika aspekter som olika traditioner och folkslag väger in i begreppet.

– Det kinesiskta tecknet för "fred" är i stort sett det samma som för "familjen", bertättade han och förklarade att vänner i Kina menar att freden börjar i familjen och sprids därifrån.

Richard Brixel påminde om de 73 år som gått sedan andra världskrigets slut och pekade på framsteg och demokratisering – men menade också att det i dag även syns rädsla och tydliga tecken från förr som skrämmer, som handelskrig och upprustning som några få aktörer tvingar resten av världen till.

– Fred är inte någon lyx som vi endera har råd med eller efter behag kan stryka ur budgeten. Fred är den jordmån som gör det möjligt för vårt inre att överleva och växa, uttryckte Brixel och återknöt till musikens kraft att förmedla fredens budskap.

Han passade även på att slå ett slag för Arbogas fredsskuplturpark, som han menar är en fungerande manifestation av fred där konstnärer från flera nationer visat vägen till att förvandla krigsmateriel till konst för fredens skull.

– Kalla oss utopister och romantiker, men vi är inga dagdrömmare slog han fast och avslutade med att uppmana alla att arbeta för att göra detta århundrade till ett fredens århundrade.

Musiken fortsatte efter fredsappellen och bjöd på flera höjdpunkter, inte minst det avslutande stycket "The Prayer" som gjorts känt i formen av en duett mellan Celine Dion och Andrea Bocelli. Här tog Elin Jauring sig an all sång på egen hand, medan Håkan Björkmans djupt klingande trombon gav klang som av en ytterligare sångstämma. Allt till Hanna Drakengrens känsliga ackompanjemang på flygeln.

Den enda invändning man kan ha mot denna konsert var kanske valet av John Lennons "Imagine" som näst sista nummer. Budskapet är utan tvekan ett kraftfullt fredsbudskap, men Lennons åskådning var också starkt ateistiskt, vilket manifesteras i de inledande raderna: "Imagine there's no heaven, it's easy if you try, no hell below us, above us only sky"...

Då känns det förvirrande att höra Elin Jauring subtilt ändra till "Imagine there's a heaven" – antagligen för att passa den kyrkliga inramningen.

Men det är möjligt att Lennon skulle förlåta - i fredens namn.