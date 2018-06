Bussavgång mellan Arboga och Fellingsbro drogs in i nya turlistan

Länstrafiken i Örebro drar in på turer när det är dags att gå över till sommartidtabellen. Det skedde i måndags, den 18 juni.

På linje 351, den som trafikerar mellan Lindesberg och Arboga, via Frövi och Fellingsbro, är det en tur om dagen som dragits in. Det är sista kvällsturen måndag till fredag, med avgångstid från Lindesberg 19.07 och ankomst Arboga 20.30 som slutat gå. Även returen från Arboga mot Lindesberg, 21.10, har av förklarliga skäl dragits in.

Enligt Länstrafiken Örebro sker indragningen på grund av för lågt antal resande. Om avgångarna återkommer i höst återstår att se.