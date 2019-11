Västerås Stadsmusikkår bjuder på konsert på Carlforsska gymnasiet

Det är nu 31 år sedan Västerås Stadsmusikkår bildades. Syftet med den då var att den skulle kunna spela under Västerås tusenårsfirande 1990. Det var Sigurd Olsson, studierektor vid Västerås Musikskolas (nu Kulturskolan) blåsavdelning, som tog initiativet och började samla stadens blåsmusikanter i en orkester.

– De annonserade efter musiker i tidningarna, säger piccolaflöjtisten Boel Meijer som var 23 år när orkestern bildades och med i dess interimsstyrelse.

– Jag arbetade på ABB då och var med i företagets blåsorkester ABB Big Band. Jag fick höra om Stadsmusikkåren genom mitt nätverk och så var de nog för många som blev musiker i den, säger trombonisten Göran Viker, Västerås Stadmusikkårs ordförande.

Nu har kåren 40 musiker och spelar regelbundet. De är i olika åldrar och har olika bakgrunder, det som förenar dem är att de lärt sig spela ett instrument ordentligt och älskar blåsmusik.

– Vi musiker är mellan 20 och 80 år gamla. Just nu är vi många, men vi vill alltid bli fler. Det är en ständig utmaning att hitta musiker. Blås är inte jättepopulärt på Kulturskolan nu och många av de duktiga ungdomarna flyttar från Västerås när de ska utbilda sig efter gymnasiet, säger Boel Meijer.

På lördagarna om somrarna kan vi se dem marschera runt i staden och de är ett stående ceremoniellt inslag under nationaldagsfirandet på Djäkneberget, men genom åren har orkestern också vunnit svenska mästerskapen i för blåsorkestrar tre gånger, uppträtt utomlands ett tiotal gånger och spelat många konserter i Sverige, bland annat i Dalhalla för 5 000 i publiken. Varje år ger Västerås Stadsmusikkår en vår- och en höstkonsert. Oftast är de på Västerås Konserthus där de också repar. men årets höstkonsert blir på Carlforsska gymnasiet, som också var hem för kåren under de första 15 åren.

– De flesta västeråsarna har nog sett oss på stan om somrarna eller hört oss under nationaldagsfirandet, inte lika många känner till att vi också spelar två symfoniska konserter om året, säger Boel Meijer.

Stadmusikkårens repertoar spänner från traditionell blås- och marschmusik till George Gershwin och modern populärmusik.

– Vi spelar allt från Händel till Michael Jackson, säger Göran Viker.

– Ja, exempelvis uppträdde vi med en mycket populär konsert med Queen-låtar förra året, säger Boel Meijer.

Under kårens första 30 år leddes och dirigerades den av Håkan Johansson, sedan förra året har Leif Karlsson tagit över ledarskapet och han har för orkestern i en ny riktning och gett den ett nytt sound. Leif Karlsson är i dag musikinspektör för Försvarsmusiken och ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien. Han har som dirigent tidigare arbetat med Luftförsvarets musikkorps, Försvarets musikkorps NordNorge, Norrlandsoperan, Jönköping sinfoniettan, Wermland opera, Västerås Sinfonietta och Bodö Sinfonietta. Utöver Stadsmusikkåren är Leif Karlsson nu konstnärlig ledare för Norrbottens ungdomssymfonier och Uppsala blåsarsymfonier. Dessutom grundande han den internationellt kända slagverksensemblen Kroumata som har uppträtt med symfoniorkestrar världen över.

– Repertoaren är väldigt viktig, det gäller att gradvis spela musik som höjer orkesterns nivå. Det har varit en uppförsbacke för blåsmusiken de senaste åren och det beror också på att man måste förnya sig och ta del av den nya musik som finns för blåsorkestrar, det går inte att spela ABBA-medleys år in och år ut. Samtidigt kan man inte lura den yngre publiken genom att spela Avicii eller något sådant, de genomskådar det direkt om det inte känns äkta. Då är det bättre att spela mer bra traditionell orkestermusik, säger Leif Karlsson.

– I dag skrivs det väldigt mycket ny blåsmusik i Japan, USA, England, Beneluxländerna och i Spanien och där är den också mycket populär och det blir allt fler blåsorkestrar, fortsätter han.

Morgondagens konsert gästas av den världsberömde sopransaxofonisten Anders Paulsson. Han har framträtt som solist i 30 länder och spelat med bland annat Kungliga Filharmoniska Orkestern, Sveriges Radios Symfoniorkester och Göteborgs Symfoniker, spelat in 22 skivor och samarbetat med artister som Anne Sofie von Otter, Alice Babs och The Real Group och spelat på vitt skilda scener och sammanhang, från prestigefyllda Carnegie Hall och på Yankee Stadium i New York för 50 000 människor till Carl XVI:s 60-årsdag.

– Det är förstås roligt att kunna bjuda västeråsarna på en världsartist men det är också viktig att inspirera orkestern genom att få spela med en så duktig musiker. Min tanke är att fortsätta med sådana samarbeten med artister just för att också utveckla orkestern, säger Leif Karlsson.

Morgondagens konsert på Carlforsska gymnasiet bjuder på sydamerikansk och latinskinspirerad musik av kompositörerna Astor Piazzola, Giancarlo Castro D’Adonna, Alfred Reed och George Gershwin.