Västeråsprofilernas önskelista – här är artisterna de vill se i Musikhjälpen: ”Larz-Kristerz förstås”

På onsdagen kunde VLT rapportera om det faktum att Västerås blir värdstad för omhuldade Musikhjälpen 2019. Men programledare, årets tema och artister presenteras inte förrän i höst.

Därför ställde vi den aktuella frågan: Vilka tre artister/band skulle du vilja se i Musikhjälpen 2019?

Svaren varierade, minst sagt.

Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande

– De har nog varit med tidigare, men jag skulle gärna se Icona Pop. Hm, det här blev plötsligt jätteviktigt för mig. Ge mig en sekund, det kommer snart ... Tomas Ledin och de där sommarartisterna lär väl inte komma ... men Pugh (Rogefeldt) skulle jag vilja se! Kanske Magnus Uggla också.

Linda Thelenius (f.d. Rosing), dokusåpadeltagare, modell, sångerska, och programledare

– Jag skulle utan tvekan föreslå 90-talet, eftersom det är så hett just nu. Självklart Basic Element, Pandora och även Da Buzz. Skulle vara kul med något som är både annorlunda och har en anknytning till Västerås.

Michael Carlsson, tränare VSK Bandy och svenska landslaget

– Fan, den var svår. Jag lyssnar ju mest på det grabbarna lirar i omklädningsrummet. Jag gillar Kent, men de har ju slutat. Kanske kan de återförenas. Vad tycker du (Carlsson frågar sin åttaårige son i bakgrunden)? Han tycker Samir & Viktor. Men sedan är det ju så att låten "Canelloni Macaroni" alltid funkar. Det är Lasse Holm. Kör på det. Just det! Västeråsbandet Sunny Days skulle jag också vilja se. Det är väldigt kul att Musikhjälpen kommer hit. Det är en bra grej.

Elisabeth Unell (M), oppositionsråd

– Jag skulle vilja se Jill Johnson, Björn Skifs och Lisa Miskovsky.

Mikael Mogren, biskop i Västerås stift

– Larz-Kristerz förstås, eftersom de är kungar i norra änden av Västerås stift. Laleh är en stor artist och musikskapare. Som en Cornelis i vår tid. Sedan tycker jag att Loreen borde komma hem till Västerås igen. Överlag är det mycket bra att Musikhjälpen kommer hit. Den har en glad energi.

Minoo Akhtarzand, landshövding i Västmanlands län

– John Lundvik, som vann Melodifestivalen. Sedan skulle jag även vilja se Molly Sandén och Niklas Strömstedt. Strömstedt är en gammal favorit som jag tycker är väldigt trevlig att lyssna på.

Mikael Genberg, konstnär bland annat känd för Hotell Hackspett, Utter Inn och Oops hotell

– Ja, om ABBA möjligen känns osannolikt, så varför inte Thåström, Laleh och självfallet vår egen Kjell Höglund. Kul med Musikhjälpen!

Tina Wilhelmsson, vissångare och låtskrivare

– Lisa Ekdahl, Sara Parkman & Samantha Ohlanders och Fröken Elvis.

Joacim Björkvall, komiker, Västerås Comedy Club

– Moneybrother, Looptroop Rockers och Veronica Maggio. Det är sjukt kul att Musikhjälpen kommer hit! Jag och min sambo har spekulerat länge och sa att det var dags för Västerås i år. Västerås Comedy Club kommer definitivt skapa ett engagemang.

Anna Maria Romlid (V), oppositionsråd

– Jag älskar Musikhjälpen och är så pepp på att man äntligen kommer till Västerås. Jag kommer att hänga utanför buren så mycket som möjligt. Jag vill se Säkert, Erik Lundin och (Västeråsgruppen) Fridlyst. De är alla artister med relativt nytt material och roliga att se live.

Nicklas Lidström, ishockeylegendar

– Jag skulle framför allt vilja se The Hives spela i glasburen. Jag nöjer mig så.

Maria Björkman, bostadsredaktör VLT

– Det är inte många artister som får upp mig ur sängen för att trängas med en massa skrikande och puttande människor, men om jag får drömma: Laleh – för att hon är magisk på alla sätt och vis. Robyn – så hon kan få Stora torget i Västerås att dansa och sjunga som de där kidsen i tunnelbanan i New York. Lady Gaga och Tony Bennett – för jag vill höra dem sjunga ”The Lady is a Tramp” live.

Governor Andy, artist

– Tre akter jag vill se i Musikhjälpen, förutom mig själv, haha: Kalle Baah, Papa Dee och Chasmin Marquez. De förmedlar det perfekta budskapet till detta evenemang.

Matilda Molander, politisk redaktör VLT

– Största drömmen är så klart att se Gustaf Norén och Björn Dixgård kliva in i buren tillsammans, ha en parterapi-session och gå därifrån med förnyade Mando Diao-löften. Över en matlåda i lunchrummet för ett par veckor sedan fick jag det senaste årets bästa musiktips: Symbio. Dem vill jag se live. Annars har jag lyssnat sjukt mycket på Florence and the Machine det senaste året. Men det känns inte som att hon skulle passa så bra i buren. Snarare om hon kan få kommunfullmäktigesalen i Stadshuset. Den ser ju ut som FN:s generalförsamling. Det vore fett.

Amir Kheirmand, tidigare vinnare av Sveriges Mästerkock samt matprofil

– Om jag fick välja bland utländska artister skulle jag säga Dr. Dre, Faithless och Robbie Williams. Om det är inhemska skulle jag säga Kaliffa, Blacknuss och Promoe.