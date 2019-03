Lista: Elvis Presley och Klubb 19-spelning – här är veckans nöjesevenemang i Västerås

Tisdag 19 mars

19.00, Västerås Konserthus, Lilla salen: Larry Franco hyllar Nat King Cole 100 år. Nat King Cole, en av jazzhistoriens största, skulle i år ha fyllt 100 år. Detta hyllas av italienske pianisten/jazzsångaren Larry Franco med sin trio plus gruppens sångerska Dee Dee Joy La Gioia. Det kommer garanterat en eller annan klassiker ur den underbara italienska låtskatten som exempelvis Buona sera, Volare med flera.

Onsdag 20 mars

11.15, Västerås Konserthus, Stora salen: Öppen repetition: Näktergalen. Titta in bakom kulisserna då Västerås Sinfonietta bjuder in till öppna repetitioner – perfekt för dig som vill lära känna den klassiska musiken eller för dig som bara vill ha en stunds skön avkoppling.

12.00–13.00, Växhuset: “Elvis är temat”. Multiartisten Bengt Kyllinge hyllar Elvis i ord och musik tillsammans med musikerna Jens Glöde, Alf Östlund och Per Erik Jonsson.

12.00, Västmanlands Teater: Soppteater.

18.00, Västmanlands Teater: En världsomsegling under havet. Efter Jules Vernes klassiska äventyrsroman. På scen ser vi Marika Lagercrantz, Mårten Svedberg med flera. Plats: Stora scen.

19.00, Västerås Konserthus, Lilla salen: WAO: Tjära människa. En monolog om vissångaren och poeten Vilho Akseli Ollikainens liv och konstnärskap. Gruppen WAO spelar sångerna och berättar mer om kulturkraften från Ullatti som skapade 100-tals sånger och dikter.

Torsdag 21 mars

18.00, Västmanlands Teater: Florrie. Generalrepetition. Plats: Lilla scen.

19.00, Västerås Konserthus, Stora salen: Västerås Sinfonietta - Näktergalen. Simon Crawford-Phillips, dirigent och piano, Elin Rombo, sopran. Ur programmet: Andrea Tarrodi: Näktergalen, Alban Berg: 7 tidiga sånger, Felix Mendelssohn: Symfoni nr 4.

Fredag 22 mars

18.00, Västmanlands Teater: Florrie. Premiär. Plats: Lilla scen.

Lördag 23 mars

12.00, Gobal Living: At Seven. Bandet lirar härlig pop/rock. Medverkar gör: Lars Kvarnström cajún, Mercedez Sidén sång, Pär Anders Fahlén gitarr, Inger Larsson-Schulz sång, Inger Bamberg sång och gitarr, Jan Forslund gitarr, Lars Sahlström bas.

18.00, Västmanlands Teater: En världsomsegling under havet. Efter Jules Vernes klassiska äventyrsroman. På scen ser vi Marika Lagercrantz, Mårten Svedberg med flera. Plats: Stora scen.

19.30, Västerås Konserthus, Stora salen: Elvis – The Musical. Grahame Patrick är känd över hela världen som den ”Best Elvis Since Elvis”! I denna musikaliska hyllning till Elvis Presley ser vi inte bara Grahame Patrick som Elvis och The Stamps Quartet utan även en stor ensembl med musiker, sångare och dansare.

20.00–23.00, Klubb 19: Dundret. Ett oemotståndligt musikaliskt universum uppstår när denna trio äntrar scenen. Musiken är inspirerad, intensiv och hämtar influenser från jazz, blues, electronica och ambient.

Söndag 24 mars

15.00, Västmanlands Teater: Premiär – En världsomsegling under havet.

18.00, Västerås Konserthus, Stora salen: Musik- och operahögskolan vid Mälardalens högskolas orkester. En samproduktion mellan Musik- och operahögskolan vid Mälardalens högskola och Västmanlandsmusiken, där Västerås Sinfoniettas chefsdirigent Simon Crawford-Phillips håller i taktpinnen. Ur programmet: Operapärlor ur Carmen, Fidelio och Läderlappen.