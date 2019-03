Idol-Olivias oväntade drag – blir sångerska i Västeråsband: ”Har lyssnat sönder vår första singel”

Sunny Days har spelat tillsammans i flera år. Som rockband.

I januari 2018 släppte man sin första ep, "Never change".

Men någonting skavde. De hade hamnat fel genremässigt. Och ville mer åt pop-hållet.

I december 2018 kontaktades Olivia Åhs, med ett "vill du sjunga på en av våra demos?" Sedan dröjde det inte länge förrän hon fick frågan om att gå med i bandet på heltid.

Och tackade ja.

– Vår förra sångare ville inte riktigt samma sak med musiken som vi ville, och det kändes som att det var dags för någonting nytt. Tack vare att vi har fått in Olivia i bandet har vi verkligen gått från rock till pop, nästan "all in", säger bandets trummis Dan "Kiwii" Persson.

Olivia Åhs kom tia i Idol 2017, och landade magnifikt beröm för sin röst från juryn gång på gång.

Men efter sin medverkan i tv-programmet återgick hon till vardagen.

– Många har frågat varför jag inte har gjort mer med musiken, men jag valde själv att lite grann lägga det på is. Att vara med i Idol är sjukt tufft och intensivt, mycket mer än vad man kan tro, och jag var ganska slut när jag kom hem. Så jag valde att fokusera på jobb, och sedan göra lite smågrejer som att sjunga på bröllop och liknande, säger Olivia Åhs.

– Så jag har egentligen inte haft någon riktig plan på att satsa på något speciellt, men sedan hörde de här grabbarna av sig och jag insåg hur mycket jag har saknat musiken. Och hur kul det vore att spela i band.

Låten som släpps på lördag heter "Lost without you". Sunny Days har skrivit den tillsammans med Michael Clauss på Streamline Studio.

– Man kan nog kalla den för en powerballad. Ett ganska stort steg åt pop-hållet för oss. Mer akustiskt, mer "cleant". Vi är som ett helt annat band, säger gitarristen Alexander Karlsson.

– Jag har lyssnat sönder låten och är så otroligt taggad på att den ska släppas. Jag har ett ganska brett register och gillar att pressa rösten, vilket gör att det blir ganska mycket drag och tryck i våra låtar, säger Olivia Åhs.

Vad är målsättningen med musiken?

– Att vi ska få så bra genomslag som möjligt och förhoppningsvis kunna leva på musiken så småningom. Jag tycker att vi alla klaffar väldigt bra både musikaliskt och personlighetsmässigt i bandet. Det här är ett långsiktigt projekt, säger Åhs.

I slutet av april väntar en Tysklandsturné. Spelningar i Kiel, Hannover, Leipzig, Dresden och Hamburg är spikade, och ytterligare två städer ska tillkomma.

– Alla i bandet vill samma sak. Nu vill vi bara få ut den här låten och börja spela live. Det kommer att bli svinbra, säger Åhs.