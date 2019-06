En manisk dans om skönhetshetsen – Karolina Oxelväg ställer ut ”Dance For Me” på Västerås konstmuseum

Idén till ”Dance for Me” kom under en period då Karolina Oxelväg kände stor ångest för sitt utseende.

– Jag var besatt av idén att jag var tvungen att vara perfekt. Det gick så långt så att jag inte ville gå ut utanför dörren om jag inte var det, säger Karolina Oxelväg.

Hon tittade på videos på nätet som gav henne skönhets- och sminktips.

– De både hjälpte mig och stjälpte mig på samma gång. Jag fick inspiration, men samtidigt förstärkte det hetsen.

Karolina Oxelväg bestämde sig att göra konst av sin livsupplevelse och skapade videoverket ”Dance For Me”.

– Temat hänger samman med konstverk jag tidigare gjort om eskapism. Jag har skapat konst om skönhetstävlingar och Hollywoodkyssar. Det handlar om den skönhetshets som finns och som framför allt kvinnor drabbas av. Vi ska vara sminkande och fräscha hela tiden och jag vill väcka tankar kring varför det är så och om vilka maktstrukturer som styr i bakgrunden.

I verket har hon satt samman klipp från olika videos med skönhetstips, både samtida och historiska.

– Jag har ”samplat” video- och ljudklipp och musik, som det heter när man lånar av andras verk, och skapat ett montage. Jag tog bitar från äldre videor för att ge verket ett större och historiskt perspektiv. Min tanke är att verket ska uttrycka en manisk dans.

”Dance For Me” projiceras från taket i ett mörkt rum. Vi hör en kvinnoröst som uppmanande upprepar: ”And just keep doing it!”, medan den rytmiska klubbmusiken får oss att vilja dansa. Karolina Oxelvägs förhoppning är att besökarna kliver in och ställer sig mitt i verket, den som gör det dras med i dess puls och får en känsla av att vara en del av det.

– Det finns en gammal regel om att man inte får röra konstverket, den vill jag utmana och göra betraktaren delaktig i det.

Karolina Oxelväg gick ut Kungliga Konsthögskolan i fjol och har under året som gått slitit för att etablera sig som konstnär. Utöver att hon nu ställer ut på Västerås konstmuseum medverkar hon tillsammans med sin konstnärsgrupp STYRELSEN FÖR STOR KONST på Open Art i Örebro.

”Dance For Me” har vernissage på Konstmuseet i dag och visas fram till den 18 augusti.