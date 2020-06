Värmebölja på ingång – så blir vädret på midsommar

Under helgen fortsätter det fina vädret med runt 23 grader under lördagen. På söndagen kan det bli någon grad varmare. Vinden avtar under helgen och det kommer bli bara svaga vindar framåt söndag.

– På måndagen kommer den riktiga värmen där temperaturen kan ligga runt 27 grader, men det är inte omöjligt att det blir trettio grader på sina håll, säger Lasse Rydqvist, meteorolog vid väderinstitutet StormGEO.

Värmen fortsätter under tisdagen, men nu kan det kan bli växlande molnighet med någon lokal skur. Det kommer ända vara högsommarvärme med runt 26 grader varmt.

Onsdagen och torsdagen bjuder på i stort sätt samma väder som tisdagen. Någon skur kan passera men i stor sett blir det soligt och varmt.

Nu kommer det vi alla undrar, hur blir midsommarafton?

– Det blir en väldigt varm och solig midsommar. Temperaturen kommer lätt upp till 27 grader och det kommer inte bli några skurar som kan sabba sillunchen, säger Lasse Rydqvist.

– När det gäller vädret under helgen är det lite svårt att säga, men troligtvis fortsätter det varma vädret med högsommarvärme och kanske någon skur.