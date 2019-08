Våldets mästerlige estet – i sin nya film når alkemisten Quentin Tarantino sitt skapandes givna slutpunkt

Det 30-åriga videobutiksbiträdet Quentin Tarantinos filmkarriär tog fart när han fick sitt manus ”True Romance” fäst på vita duken av Tony Scott (”Top Gun” med flera) 1993. Den stjärnspäckade thrillern skulle inte bara bli den brittiske filmregissörens bästa verk, utan också en av 1990-talets finaste filmer, inte sällan omnämnd bland de bästa någonsin.

”True Romance” är en egendomligt gripande kärlekshistoria, en bubbelgumsöt, kokainhög och överväldigande våldsam röra, på en gång rått realistisk och serietidningslikt världsfrånvänd.

Filmen tar sin början i ett regnigt förfallet Detroit och slutar i ett filmiskt soligt Los Angeles. Elvis Presley-fanatikern Clarence Worley (Christian Slater) jobbar i en serietidningsbutik och lever i en tynande ungkarlstillvaro, hans enda sällskap är just den (hjärn)spökande ”The King” (spelas av Val Kilmer) som ger råd och gaskar upp honom.

En kväll går Clarence ensam till biografen för att se ett maraton av kung fu-filmer. Där träffar han den vackra Alabama Whitman (Patricia Arquette) när hon i biomörkret ”råkar” spilla sina popcorn över honom. De blir blixtförälskade, men deras kärlek står inför hindret att Alabama är prostituerad och i den tämligen obehaglige hallicken Dexl Spiveys (Gary Oldman är djävulskt skicklig i rollen) järnhårda grepp. Clarence bestämmer sig för att frita sin älskade Alabama och fly med henne.

I ”True Romance” återfinner vi mycket av det som kommer att känneteckna Tarantinos egna filmer. Musiken består av favoriter från förr, de popkulturella referenserna duggar tätt liksom blinkningarna åt filmhistorien, dialogerna är medryckande och svarthumoristiska (i synnerhet den mellan mafioson Don Vincenzo Coccotti (Christopher Walken) och Clarence far, den avdankade polisen Clifford Worley (Dennis Hopper)) och våldet är gränslöst grafiskt blodigt och brutalt, men också psykologiskt och verbalt. Hotfulla stämningar och manipulation samt underkuvande tillmälen och beskrivningar, är en minst lika viktig del av Tarantinos ständiga utforskande av våldets fenomen och mekanismer.

I en av filmens starkaste och mest obehagliga scener misshandlar maffiahejduken Virgil (James Gandolfini) Alabama på ett sanslöst sadistiskt vis och vanställer hennes sköna yttre. Här ser vi hur Tarantino leker och undersöker vår relation till våldet. Först när Virgil går lös på Alabama mår vi illa och vill vända bort blicken, men när hon överlistar honom och börjar slå tillbaka får våra känslor för våldet en annan karaktär, hämndlystet känner vi hennes ilska stegra i en triumferande euforisk frihet när hon till slut lyckas döda honom. Det som först var frånstötande och tragisk blir fascinerande och närmast underhållande.

Scott frångick den uppbrutna tidskronologin i manuset, något som sedan kommit att bli kännetecknande för Tarantinos eget filmskapande och som väckte uppseende i hans banbrytande debutfilm ”De hänsynslösa” (1992).

Tarantino klipper inte bara sönder tiden och sätter samman den i sin egen ordning, han lånar också friskt stämningar och motiv ur filmhistorien och fogar ihop dem på ett helt nytt vis. Likt ”True Romance” avstår Tarantino också från att använda någon nyskriven musik i ”De hänsynslösa” utan tonsätter filmen helt med låtar från det fiktiva radioprogrammet ”K-Billy's Super Sounds of the Seventies Weekend”, där enbart svängiga hits från 70-talet spelas.

Gangsterbossen Joseph ”Joe” Cabot (Lawrence Tierney) och hans son ”Nice Guy” Eddie Cabot (Chris Penn) anlitar sex för varandra okända män för att genomföra ett rån mot en diamanthandlare. De lejda rånarna får inte veta varandras namn utan tilldelas alias som ”mr Pink”, ”mr Brown”, ”mr Blue” och så vidare. De framstår först alla som professionella yrkeskriminella, men snart visar sig en av dem vara en kallblodig psykopat och en annan är egentligen en polis som infiltrerat gruppen.

Den legendariske skådespelaren Harvey Keitel (”Dödspolarna”, ”Taxi Driver”, ”Duellanterna”, ”Thelma & Louise” med flera) fick på omvägar se Tarantinos manus och tyckte så mycket om det att han ställde upp på att producera filmen och såg dessutom genom sina kontakter till att den unge filmskaparen från Knoxville fick Hollywoods hetaste namn att jobba med i en egenfinansierade debut. Utöver Keitel och Tarantino (som har för vana att ge sig själv små roller i sina filmer) ser vi Tim Roth, Steve Buscemi och Michael Madsen med flera.

Det som omgående avslöjade Tarantinos storhet som filmskapare var beslutet att inte alls skildra själva rånet i filmen, det blir en diffus, men helt avgörande händelse, som beskrivs tämligen olika av de inblandade beroende på deras perspektiv och bevekelsegrunder. På så vis blir ”De hänsynslösa” en film om berättande, en postmodern skildring om hur alltjämt olika verkligheten beskrivs beroende på vem som gör det. Tarantino blandar på samma vis stilar, genrer och grepp i filmen, han sammanför 50-talets hårdkokta deckare med 60-talets blodiga och skjutglada spagettivästerns och 70- och 80-talets rafflande actionthrillers med den franska nya vågens realistiska och absurda existentialism. Även språkligt rör sig filmens dialoger på olika plan, grova rasistiska glåpord och resonemang kring popkulturella fenomen blandas med oväntat inflätade Shakespearecitat och djupsinniga samtal om människans moraliska ansvar. På samma vis rör sig filmens karaktärer mellan att vara hårt stiliserade i sina solbrillor och svarta kostymer med smala slipsar till att uppvisa förfinad psykologisk trovärdighet.

”De hänsynslösa” blev mycket uppmärksammad och kritiserad för sitt våldsamma innehåll och grova språk med mängder av rasistiska och homofoba uttalandet, men kritikerna hade svårt att värja sig för skickligheten i debutantens regi och inte minst de överväldigande skådespelarinsatserna.

Filmens mest omtalade scen hör till de grövsta i filmhistorien och fick till och med skräckmästaren Wes Cravens sminkör Rick Baker att skärrat resa sig och lämna biosalongen, något han tyckte Tarantino skulle ta som en stor komplimang. För den unge filmskaparen själv var scenen viktig, han ville få publiken att känna ett djupt och outhärdligt obehag i den.

Den sadistiske mr Blonde (Michael Madsen) går loss med rakblad och bensin på den nyrekryterade polismannen Marvin Nash (Kirk Baltz), som han kidnappat i samband med att det misslyckade rånet urartade till en massaker. Mr Blonde sätter på sitt favoritradioprogram och dansar gäckande runt till det skotska folkrockbandet Stealers Wheels dunderhit ”Stuck in the Middle With You” (1973) medan han fullständigt deformerar den skrikande polisen.

Scenen är absurt grotesk och svartkomiskt ironisk, men Tarantino skärper stegvis realismen och obehaget förstärks och vi undrar vad det egentligen ser och den estetiska tjusning som samtidigt infinner sig i oss.

Efter den stora framgången med ”De hänsynslösa” fick Tarantino möjligheten att göra sitt mästerverk ”Pulp Fiction” (1994), allmänt betraktad som en milstolpe i filmhistorien och som en av de bästa filmerna som gjorts. Titeln syftar på den kiosklitteratur med deckare och spänningshistorier tryckta på billigt papper som var populära i mitten av seklet. På samma vis är filmen dunkel, formlös, ytlig och banal i sina motiv, dialoger och karaktärer. Likt en postmodern alkemist omvandlar Tarantino skräp till guld.

”Pulp Fiction” är ett 2,5 timme långt kollage över filmhistorien i form av en gangsterhistoria fylld av skräck och fasa och absurt nattsvart humor. Tarantino använder berättelser och scener han hade skrivit till ”True Romance” och sätter ihop en rad episodiska historier till en film om film, fylld av lekfulla hyllningar och pastischer på konstformens tradition och historia. Han har rotat i second hand-butiken och ger avlagda och bortglömda videokassetter med genrefilmer ett nytt briljerande liv. Han löder ihop element från italienaren Mario Bavas stilbildande gotiska skräckfilmer från 60-talet med 50-talets film noir-deckare, en hel del från Martin Scorseses våldsamma filmer från 70-talet, spagettivästernmästaren Sergio Leones filmiska visioner och kryddar det hela återigen med den franska nya vågens realistiska och absurda realism, vilket ger de serietidningsliknande karaktärerna ett åtminstone föreställt djup.

Precis som i ”De hänsynslösa” bryter Tarantino upp tidskronologin, men klipper sedan ihop den på ett ännu mer sammansatt och genialt vis. Vi får följa de två torpederna Vincent Vega (John Travolta) och Jules Winnfield (Samuel L. Jackson), deras chef Marsellus Wallace (Ving Rhames) och dennes hustru Mia Wallace (Uma Thurman), rånarparet Ringo (Tim Roth) och Yolanda (Amanda Plummer) samt den uttjänte boxaren Butch Coolidge (Bruce Willis), vilka frontalkrockar med varande på de mest dramatiska och blodiga vis när deras vägar korsas på Los Angeles bakgator.

”Pulp Fiction” är en film om narkotika, pengar, popkultur, snabbmat och sex, som i sin perfektion blir en hyllning till dess egen smarthet och elegans. Tarantino leker med vår kommersiella kulturs identitetsskapande genom varor och fenomenet varumärkesplacering i filmer. Den fiktiva hawaiiska hamburgerkedjan ”Big Kahuna Burger” (förekommer även i ”De hänynslösa” och ”Death Proof”) är föremål för diskussion i ”Pulp Fiction” och Butch röker cigaretter av märket ”Red Apple”.

Likt i ”De hänynslösa” använde sig Tarantino av sina favoriter ur pophistorien för att tonsätta filmen. Vi hör allt från Dick Dales snabbspelade surfrock från tidigt 60-tal, till svängig funk och sensuell soul från 70-talet och riktiga klassiker som Ricky Nelsons ”Lonesome Town” (1958) och Chuck Berrys ”You Never Can Tell” (1964), till vilken Miss Wallace och Vincent Vega dansar i filmens mest ikoniska scen.

”Pulp Fiction” blev en enorm kommersiell framgång och trots dess okonventionella uttryck brädade den Hollywoods standardiserade filmer från biograferna. Även de kritiker som varit tveksamma till ”De hänsynslösa” blev nu omvända, en film fylld av våld, nihilism och rasistiska tillmälen och utläggningar vann Guldpalmen i Cannes och nominerades till sju Oscars, däribland bästa film. Tarantino fick en statyett för bästa manus. I dag är filmen skyddad av amerikanska kongressbiblioteket som en omistlig del av USA:s kulturarv.

”Pulp Fiction” blev också betydelsefull för flera av dess skådespelare, John Travolta vars karriär stagnerat efter de omättligt populära ”Saturday Night Fever” (1977) och ”Grease” (1978) blev för andra gången nominerad till Oscar för bästa manliga huvudroll, 24-åriga Uma Thurman fick sitt stora genombrott och även hon Oscarsnominerad och Bruce Willis, som dittills mest förknippats med rollen som polisen John McClane i Die Hard-filmerna, uppvisade en helt annan kapacitet som skådespelare.

”Pulp Fiction” kan betraktas som ett fantastiskt filmkonstverk helt tömt på innehåll, likt det moderna livet tycks det sakna moral, ideologi eller ens någon tydlig verklighetsuppfattning. Allt som återstår av det mänskliga livet är ett helvete av narkotika, popmusik och B-filmer, snabbmat, pornografi och underhållningsvåld. Eller? Det finns de som pekat på likheten mellan ”Pulp Fiction” och sydstatsförfattarinnan Flannery O’Connors gotiska och katolska berättelser, på en och samman gång absurt groteska och djupt religiösa. Likt O’Connor undersöker Tarantino relationen mellan det meningslösa våldet och förlåtelsen och omvändelsen, möjligheten att det finns en god Gud som ger nåd även till den mest förtappade syndaren.

Under filmens gång reciterar Jules Hesekiel 25:17, ett bibelstycke han läser upp som en uppeldad sydstatspastor när han är i färd att ta någon av daga. Vi hör en hämndfylld och vred Guds röst i Hesekiels ord som straffar dem som förleder och förgör Hans barn. Först läser Jules upp bibelstället med en postmodern ytlighet, han gillar att det låter ”coolt”, men efter att han själv och Vincent överlever en beskjutning de inte borde ha överlevt, blir Jules övertygad om att ett mirakel har inträffat och att Gud nu gett honom en möjlighet att lämna våldet bakom sig och bli en god människa. Han börjar funderar över ordens innebörd och kommer fram till att det inte är dem han dödar eller världen som sådant som är ond, utan att han själv tjänar ondskan genom att med maktens och våldets tyranni göra andra illa, det är genom att ändra sina handlingar och förlita sig på Gud som han kan bli fri från syndens kedjor.

”Pulp Fiction” var bara Tarantinos andra film, men måste betraktas som hans magnum opus, han har sedan aldrig lyckats överträffa den och senare verk är egentligen en sorts varianter av samma kollagekonst med återkommande teman och stämningar.

Men precis efter ”Pulp Fiction” valde ändå Tarantino ett delvis annat spår i sitt skapande, i stället för det sammansatta kollaget renodlade han mer hyllningen till filmens genrer, ett av de motiv som ständigt återfinns i Tarantinos skapande. ”Jackie Brown” (1997) är en filmatisering av Elmore Leonards roman ”Rum Punsch” (1992) och Tarantino följer dess handling noga bortsett från att han ändrat hudfärg på huvudkaraktären och stöpt om berättelsen i form av så kallade blaxploitationfilmer, vilka på 70-talet breddade etniciteter bland amerikansk films hjältar och utmanade rasstereotyper.

I huvudrollen som flygvärdinnan och narkotikasmugglaren Jackie Brown ser vi ingen mindre än Pam Grier, blaxplotationfilmernas största skådespelerska. Rollen skulle förläna henne en Golden Globe-nominering och filmen blev väl mottagen av kritikerna. Framför allt lyftes återigen Tarantinos fenomenala förmåga att skriva dialoger fram och bland de övriga skådespelarna i den stjärntäta ensemblen uppmärksammades inte minst Robert Forster, som likt Grier hade en avsomnad karriär och nu nominerades till en Oscar för bästa manliga biroll.

”Jackie Brown” är den minst våldsamma film som Tarantino har gjort, men det innebär inte att den är okontroversiell och det rasistiska språkbruket i filmen har väckt ont blod. Hans fria förhållningssätt till rasismens idéer och uttryck i sina verk är alltjämt under debatt.

Ett storvulet kollage gör Tarantino i filmen ”Kill Bill” (uppdelad i två volymer, 2003 och 2004), i vilken han sammanför 70-talets kampsportsfilmer med element från samurajfilmer och spagettivästerns. Trots att filmerna är tämligen visuella och actionspäckade, valde han bort digitala effekter och gjorde dem inspirerade av den kinesiske filmskaparen Chang Chehs verk från 70-talet. Dessutom går han ännu längre i sina kollage och för också in tecknade filmsekvenser inspirerade av japanska animefilmer som Mamoru Oshiis mästerverk ”Ghost in the Shell” (1995).

Med skräckfilmen ”Death Proof” (2007) fortsätter Tarantino sin hyllning till genrefilmen, den här gången 70-talets blodiga rysare och mer specifikt de så kallade ”rape and revenge”-filmerna där den kvinnliga huvudpersonen våldtas och torteras i början av filmen för att sedan söka upp och brutalt hämnas på sin förövare.

Begreppet ”Death Proof” innebär att föraren i en stuntbil inte löper någon risk att dö, inte ens i de mest våldsamma krascher. Stuntman Mike McKay (Kurt Russell) påstår sig vara en uttjänt stuntman och kör åtminstone runt i en bil som är ”dödssäker”. Han har en obehaglig läggning och drift att vilja köra ihjäl unga kvinnor i galna biljakter. Men en dag försöker han ge sig på stuntkvinnan Zoë (Zoë Bell) och hennes tjejgäng och plötsligt möter han sina övermän, Stuntman Mike är nu den som blir jagad.

”Death Proof” var Tarantinos hyllning till Bell för hennes insats som Thurmans stuntkvinna i ”Kill Bill” och filmen blir en förfining och höjdpunkt av den feminism som varit tilltagande i hans filmer. Stuntman Mike, som mot slutet av filmen gråter som en liten gosse när han ber för sitt liv, blir som en symbol för en döende manlighet, hans självsäkert buffliga manér och våldsamma perversioner har vänts mot honom själv av unga och orädda kvinnor.

”Death Proof” möttes av en mer blandat kritik och återhållsamt beröm än Tarantinos tidigare filmer, men nominerades till Guldpalmen i Cannes och är inte minst en sinnlig upplevelse. Precis som i tidigare verk använder Tarantino endast favoriter ur pophistorien för att musiklägga och skapa stämningar, dessutom har han medvetet skadat filmen för att få den att se ut som en billig 70-talsinspelning trots att den utspelar sig i samtidens USA (mobiltelefoner används exempelvis). Vi ser revor och repor i bilden, ibland hoppar den till, förlorar färgen eller klipps abrupt. Trots dess feministiska ambitioner var filmen framför allt betydelsefull för den då 56-årige Kurt Russells (”Flykten från New York”, ”The Thing”, ”Tombstone” med flera”), vars karriär hade gått på tomgång sedan 90-talet.

Tarantinos hyllningar till filmhistoriens udda verk och hämndberättelser för förtryckta fortsatte i ”Inglourious Basterds” (2009). Den här gången gav han sig i kast med att göra en djärv alternativ historieskrivning om andra världskriget.

Vi får följa ett påhittat amerikansk specialförband bestående av hämndlystna judiska soldater som sprider skräck bland nazisterna när de i sina räder har för vana att döda alla tyska soldater de kommer åt och dessutom skalpera dem. Förbandet engageras i att genomföra ett attentat mot en biograf i Paris där Adolf Hitler (Martin Wuttke), Joseph Goebbels (Sylvester Groth) och de andra nazisthöjdarna ska se premiärvisningen av den nya tyska propagandafilmen ”Nationens stolthet”. För första gången använder sig Tarantino av verkliga personer i sina berättelser.

Han var influerad av filmer som ”12 fördömda män” (1967), ”Örnnästet” (1968) och ”Kanonerna på Navarone” (1961), men framför allt italienaren Enzo G. Castellaris mindre kända ”Inglorious Bastards” från 1978. Likt Robert Aldritch ”12 fördömda män” får vi följa ett gäng amerikanska soldater (i en av huvudrollerna ser vi den svenske skådespelaren Bo Svenson, som också har en liten roll i Tarantinos film) som gjort sig skyldiga till olika brott. De befinner sig i Frankrike på väg till ett fångläger när deras transport angrips av ett tyskt stridsflygplan. Under anfallet lyckas fem av dem fly och bestämmer sig för att bege sig till Schweiz, det enda neutrala landet i närheten. Det blir början på en skjutglad färd genom ett närmast apokalyptiskt krigshärjat Frankrike.

Castellaris film är på intet vis realistisk och stridsscenerna är våldsamt överdrivna, ett grepp som Tarantino övertar och drar till sin spets i ”Inglourious Basterds”. Filmen är handlar också till stor del om tysk film från 1920- och 30-talet, framför allt ”bergfilmer”, en sorts genrefilmer om bergsklättrare motsvarande den amerikanska cowboyfilmen.

Filmen blev en enorm framgång och en av Tarantinos mest inkomstbringande. Den nominerades till Guldpalmen i Cannes och den österrikiske skådespelaren Christoph Waltz tilldelades en Oscar för sin roll som SS-översten Hans ”Judejägaren” Landa, som förkroppsligar filosofen Hannah Arendts teori om ”den banala ondskan”, den dumme och byråkraten som karriäristiskt och samvetslöst utför det denne blir beordrad oavsett vad det är. Waltz är fantastisk i rollen som den något excentriske och fåfänge tysken som bildat talar många språk, är väl medveten om, men likgiltig, inför sin ondska, och betraktar sitt värv som om han avlägsnade ”ohyra”.

Samtidigt väckte filmen bekymmer bland kritikerna, i Frankrike uppfattades det som väl vågat att framställa något så allvarligt som andra världskriget med en så absurd och grotesk svart humor. Tarantino gör historien till en förhöjd alternativ verklighet där tillvarons nyanser försvinner till förmån för en svartvit värld där våld löser allt och Tredje rikets ondska förminskas till ett ont imperium i någon serietidning.

Nästa genre Tarantino tog sig an var västernfilmen och då mer specifikt ”spagettivästern” i en trilogi som nu ser ut att bli hans sista verk.

”Django Unchained” (2012) är djupt influerad av italienaren Sergio Corbuccis svartkomiska, antifascistiska och rått realistiska västernfilm ”Django” från 1966, då hårt kritiserad för dess blodiga innehåll och totalförbjuden ibland annat Sverige, men i dag betraktad som en av de allra bästa filmerna i genren under hela 60-talet.

”Django” handlar om strövaren Django (den italienske skådespelaren Franc Nero blev filmhistorisk med sitt sköra porträtt och syns även i en liten roll i Tarantinos film) som vandrar längs den mexikanska gränsen och släpar en mystisk likkista efter sig. Han bär resterna av en nordstatsuniform på sig och tycks vara en krigshärjad spillra till människa. Django undsätter och rädda den prostituerade Maria när ett gäng män håller på att torterar henne och kliver rakt in ett gängkrig om människohandeln mellan rödskjortor (paramilitära rasistiska grupper i sydstaterna som med våld angrep befriade slavar och federala krafter under slutet av 1800-talet) och mexikanska revolutionärer.

Rent estetiskt är ”Django” utmanade med sina udda kameravinklar och skakiga foto. Corbucci pressade västernfilmen in i en nytt klaustrofobiskt och brutalt uttryck. ”Django” har också uppmärksammats för den argentinsk-italienske Luis Bacalovs vackra musik, som tidigare arbetat med musiken i landsmannen Pier Paolo Pasolinis uppmärksammade Jesusfilm ”Matteusevangeliet” (1964). Bacalovs underbara signaturmelodin ”Django” sjungs av rhythm and blues-sångaren Charles ”Rocky” Roberts och Tarantino återanvänder den sin film.

Den andra stora influensen till ”Django Unchained” är Richard Fleischers (”En världsomsegling under havet” med flera) omdiskuterade film ”Mandingo” (1975), som bygger på Kyle Onstotts lika omdebatterade och omåttligt populära roman från 1957 med samma namn.

Vi förs till den djupa södern före inbördeskrigets utbrott där slavägarna roar sig med att bevittna anordnade kamper på liv och död mellan storvuxna slavar, så kallade ”mandingos”. Själva fenomenet med mandingokamper är inte belagt av historikerna, men det finns uppgifter om att det förekom sydstaterna. Hur som helst blir det i Onstotts roman och Fleischers film ett sorts yttersta uttryck för den amerikanska söderns moraliskt urartade kultur där slaveriets omänsklighet genomsyrar snart sagt alla relationer och där våldet är den närmaste lösningen till hands på alla konflikter. Som ett sorts förvridet återsken av den europeiska aristokratin ruvar rasismens förtärande ondska i unkna förfallande gods bland inavlade slavägarfamiljer sammanbundna av kusinäktenskap och osunt nära syskonrelationer, så långt från Victor Flemings sydstatsromantik i ”Borta med vinden” (1939) man kan komma.

Det innebär inte att Fleischers film odelat hyllats, snarare har den splittrat kritikerna, där vissa uppfattar den som djupt rasistisk och sensationslysten, medan andra ser den som den bästa Hollywoodskildringen om slaveriet som gjorts. ”Mandingo” är en mycket otäck film (en av dem jag helst inte ser om på grund av dess innehåll) där mänskliga begär och passioner är så tätt sammanvävda med makt och våldsutövande,att både det sexuella och våldsamma innehållet nära nog får exploaterande och perversa drag. Framställningen av söderns kultur framstår realistisk, men tenderar det groteska.

I ”Django Unchained” flyter Corbuccis våldsamma antifascism och Fleischers groteska perversioner samman i en blaxploitationfilm förflyttad till amerikanska söderns strax före inbördeskrigets utbrott. Tarantino har själv myntat begreppet ”en södern” (”a southern”) för att genrebeteckna sin vridna korsbefruktning.

Året är 1858 och Django (Jamie Foxx) färdas tillsammans med andra slavar och de slavhandlande bröderna Speck (James Remar och James Russo). De möter den tyske tandläkaren och prisjägaren King Schultz (Christoph Waltz) som vill köpa Django därför att denne kan identifiera de efterlysta Brittlebröderna. Slavhandlarna blir misstänksamma mot Schultz och i en eldstrid dödar han dem och erbjuder därefter Django att sätta honom fri gentemot att han hjälper honom att hitta bröderna Brittle. Det går Django med på gentemot att Schultz hjälper honom att finna hans hustru Broomhilda (Kerry Washington) , som också hålls som slav. Snart börjar en resa genom ett dekadent och degenererat södern.

Tarantinos uttalade idé var att ge sig i kast med USA:s mörka förflutna genom att syna den djupa södern genom genrefilmens lins. Återigen arbetar Tarantino med olika språk- och litteraturnivåer i sitt berättande. I själva verket lånar han den tyska ”Nibelungsagan” (nedskriven på 1200-talet, men bygger på ännu äldre berättelser) som grundhandling för ”Django Unchained”, och Schultz återberättar också delar av sagan i filmen. En germansk myt som nazisterna ville göra till sin återberättas nu med den friköpte slaven Django i rollen den arketypiske hjälten Siegfried som fritar prinsessan Brünhilde (Broomhilda, egentligen Brünhilde, som tidigare haft tyska ägare och därför lärt sig tyska) uppe på berget där hon hålls fången av sin far Wotan, gudakonungen, omgiven av en helveteseld och vaktad av en drake. Att använda den germanska sägnen och placera den i den amerikanska södern är förstås en genial provokation och ett frontalangrepp mot vitmaktanhängare.

Waltz spelar i ”Django Unchained” rena motsatsen till den samvetslöse SS-byråkraten Landa i ”Inglourious Basterds”, nu förkroppsligar han den tyska bildningshumanismen och Schultz upprördhet över slaveriets omänsklighet gör att den först något girige prisjägaren slutar som martyr i kampen mot ondskan. Tarantino ställer oss som vanligt frågan om våld och hämnd kan vara moraliskt berättigat och är det skillnad på att döda för pengar eller av ideologiska skäl? I filmen diskuterar Django och Schultz om dödandet är vad som ultimat krävs av människan för att kunna leva i den här världen.

Utöver Waltz (återigen Oscarsbelönade insats som Schultz), lyser både Leonardo DiCaprio och Samuel L. Jackson i sina roller. DiCaprio spelar den moraliskt degenererade slavplantageägaren och amatörfrenologen ”Monsieur” Calvin J. Candie som trots sitt rika gods Candyland (den amerikanska vulgariteten i sin prydno) och digra bibliotek, bara är en usel slusk, hela sydstatsaristokratin är genomrutten och bär en fernissa av lånta fjädrar, i synnerhet gentemot Schultz bildning. Samuel L. Jackson spelar Candies ”husneger” Stephen, en slags förvriden Onkel Tom-typ som gör allt för att behålla sina egna privilegier gentemot andra slavar och manifesterar den yttersta ondskan i filmen.

Trots fina filmpriser och god kritik har just filmens tema väckt kritik. Likt de invändning som ”Inglourious Basterds” har många av slavarnas ättlingar uppfattat att Tarantino trivialiserar slaveriet till en filmkuliss att fylla med underhållningsvåld, inte minst då han så historiskt inkorrekt beskriver deras förfäders tillvaro. Många av filmens scener påminner om Fleischers ”Mandingo”, men i Tarantinos händer förvandlas det groteska inte till pervers sensation utan bli nattsvart komiskt absurt.

”Django Unchained” följdes av ”The Hateful Eight” (2015), vars titel är en lek med John Sturges klassiska västern ”7 vågade livet” (1960). Filmen utspelar sig efter amerikanska inbördeskriget och är ett mordiskt klaustrofobiskt kammarspel i västernformat där åtta mer eller mindre förvridna själar stängs in tillsammans under ett förödande dygn. Kritikernas omdömen var mer blandade kring ”The Hateful Eight”, vissa pekade på hur Tarantino genom de åtta karaktärerna lyckades klämma in representanter för en krossad nations vassa skärvor i ett och samma rum, medan andra började ana en trötthet och tomgång hos mästerregissören.

I ”Once Upon a Time in Hollywood” som kan bli nu 56-årige Tarantinos sista film (enligt hans egen regel får han göra högst en till) förlägger han handlingen till sitt älskade 60-tal, det han så många gånger återvänt till för att återanvända. Vi får följa Rick Dalton (DiCaprio), en västernskådespelare på dekis och hans bäste vän och stuntman krigsveteranen Cliff Booth (Brad Pitt), som försöker orientera sig i ett Hollywood i kraftfull förändring. Bortsett från ”Inglourious Basterds” är det också för första gången använder sig Tarantino av riktiga personer i sitt karaktärsgalleri, som Sharon Tate, Roman Polanski, Bruce Lee och Steve McQueen. Dessutom har filmen utlovat ett slut i form av ett Hollywoodslut av aldrig tidigare skådat slag.

Tarantino skildrar nu den drömfabrik som ofta funnits i kulissen eller i allusioner i hans tidigare filmer och det blir den givna slutpunkten på hans skapande, i synnerhet när vi kan förvänta oss en slutgiltig upplösning mellan fiktionens och verklighetens våld.

I kväll har ”Once Upon a Time in Hollywood” premiär på både Elektra och Filmstaden i Västerås.