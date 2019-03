Nu blir det årets högsta temperaturer: ”Bästa dagen att njuta av solen”

Anmäl text- och faktafel

– Under torsdagsförmiddagen har det varit slöjmoln. Men molnen kommer skingras under dagen och temperaturen kommer att stiga till 14-15 grader med svaga vindar. Torsdagen blir den bästa dagen att njuta av solen och den varmaste dagen hittills i år, säger Mikael Sjöstrand, meteorolog på Foreca.

Under fredagen fortsätter det varma vädret med temperaturer mellan 12-15 grader. Men nu tilltar vindarna och blir det blåsigare med måttliga eller friska vindar. Vindarna kan även lokalt bli byiga. Däremot blir det fortfarande varmt med temperaturer mellan 12-15 grader.

Under natten mot lördag drar det in kallare luft norrifrån och det kommer även att bli lätt regn.

Temperaturen kommer som mest hålla sig runt 10 grader. Under senare delen av lördag och natten mot söndag drar ett mer omfattande lågtrycksområde in som under dagen kan övergå i blötsnö och snö för att sedan övergå i regn.

- Under sena eftermiddagen drar regnområdet bort och solen kan titta fram igen, säger Mikael Sjöstrand.

Nästa vecka inleds med ett högtryck, men med betydligt lägre temperaturer. Då kommer det som högst bli runt 5-8 grader, men under senare delen av veckan drar det in ett nytt omfattande lågtrycksområde.

– Det kan dröja till nästa helg eller inledningen av den veckan innan vårvärmen är tillbaka.