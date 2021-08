Vad är ett sant liv? – Ibsens klassiker “Ett dockhem” om den moderna människans jakt efter sig själv

August Strindberg avskydde Henrik Ibsens “Ett dockhem”. Han tyckte så illa om den norske kollegans (eller snarare konkurrentens) pjäs att han skrev den egna novellen “Ett dockhem” som ett svar på den. Strindbergs berättelse ingår i samlingen “Giftas” (1884) och uttrycker en betydligt mer konservativ syn på både könsroller och kvinnans och mannens samvaro än vad den äldre Ibsen gestaltar.

Den svenske författaren störde sig på att huvudpersonen Nora överger sin make Torvald och sina barn i slutet av dramat. Jämfört med Ibsens internationella genomslag (vid sidan av operakonstens tyske mästare Richard Wagner brukar han omnämnas som 1800-talets mest inflytelserika dramatiker och nu bedöms just "Ett dockhem" vara världens mest spelade pjäs) låg Strindberg i lä, men han var knappast ensam i sin samtid att bli frustrerad över Noras “irrationalitet” och “osedlighet” och även i dag ställer vi oss frågan vad som egentligen får henne att lämna sin familj.

Nora lever i vad som verkar vara det perfekta köpenhamnska borgerliga hemmet och äktenskapet med bankdirektör Torvald Helmer. Men allt det där är bara en finputsad fasad, en stor livslögn. Nora upplever sig vara blott en docka i sin makes dockskåp där hon utan egen vilja måste leka med i samhällets givna roller. Till slut väljer Nora att lämna sitt hem för att kunna bli en “riktig” människa i sin egen rätt.

För att tolka Ibsens dramatik måste man förstå det danska kulturklimat han formades av och verkade i. Trots att Sverige erövrat Norge från Danmark redan 1814 fortsatte den danska kulturella hegemonin över norrmännen att för lång tid vara stark, Ibsen skrev exempelvis sina pjäser på danska.

Även om Danmark blev geografiskt sett avsevärd mindre genom förlusten av Norge kom den lilla stukade stormakten att kulturellt blomstra under första halvan av 1800-talet, den era som brukar kallas “den danska guldåldern”. Danskarna utmärkte sig internationellt inom vetenskap, bildkonst, litteratur, musik, teologi och filosofi. I Bertel Thorvaldsens klassiska skulpturer fick både den grekiska mytologin och kristendomens berättelser nytt liv i nygammal gestalt och den store diktaren Hans Christian Andersen frammanade inte bara en dansk eller nordisk folksjäl genom sina vackra sagor, han utforskade och formade också ett kollektivt medvetande för Europa, ja, faktiskt hela världen.

I Andersens berättelser finner vi återkommande kristna motiv kring självuppoffrande kärlek och martyrskap, en slags ärofyllda utanförskap som leder till de mest rörande tragedier. Han fick först mycket kritik i hemlandet för att hans barnsagor inte var pedagogiska och uppfostrande, men i romantikens anda ville Andersen med estetisk fulländning förmedla de djupaste sanningarna om det mänskliga livet.

Trots, eller snarare på grund av deras likheter, tyckte den stora danske filosofen och teologen Søren Kierkegaard personligen illa om den åtta år yngre Andersen. Kanske var det lilla stora kulturlandet för litet för två så stora genier, men Kierkegaard ogillade också sin landsmans upptagenhet vid sagans romantiska sfärer när det verkliga och levande livets erfarenheter fanns att orda om.

Danmark satsade på fel sida under Napoleonkrigen och lierade sig med fransmännen, något som kom att stå landet dyrt när Tyskland väl började dominera Centraleuropa. Danskarna stred bittert mot den framväxande tyska stormakten i de blodiga Slesvig-Holsteinska kriget (1848–1851) och dansk-tyska kriget (1864). Likt många av de andra stora danska kulturskaparna vid tiden vände sig Kierkegaard mot det tyska inflytandet över landet, då i synnerhet filosofen Georg Wilhelm Friedrich Hegels tänkande. Denne hade en sorts organisk syn på tillvaron och förordade starka stater och samhällsgemenskaper där den enskilde medborgaren i någon mening underordnar sig den kollektiva strävan. Hegel hävdade att världen förkroppsligade Guds ande och att historien på så vis helt enkel var Herres liv, allting hänger samman och sker av en högre anledning och ett fullkomnande av Skapelsen. Han såg också Europas framtid i den förfinade borgerliga tyska kulturen. Detta idealistiska sätt att betrakta tillvaron och samhället vann gehör i framväxten av starka nationalstater efter Napoleon Bonapartes slutliga fall 1815. I denna anda börjar länder utforska sitt förflutna och sin folkliga kultur för att finna grunden till sin egen identitet och gemenskap.

Den ledande personen för det nationella projektet i Danmark var prästen, teologen, diktaren och statsmannen Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, vars enorma ideologiska inflytande fortsätter att forma det danska samhället än i dag. Den djupt lutherske Grundtvigs centrala budskap var “människa först, kristen sedan”, vilket innebär att de mänskliga behoven inte ska undertryckas av kristna doktrinen, men att människan samtidigt ska inspireras att leva ett gott kristet liv. Ett synnerligen danskt livsbejakande ideal. Grundtvig vände sig mot en just Hegelinfluerad teologi där kristendomen tenderar att avmytologiseras för att finna dess “förnuftiga” kärna och var emot upplysningsprojektets vetenskapstro som sådan. För Grundtvig är det “levande Ordet” centralt, som stor folkbildningsivrare (Grundtvig är ingenjören bakom folkhögskoletanken och grundande också den första folkhögskolan i jyska Rödding 1844) förordade han att bibeltolkningen skulle ta form i samtalet mellan läraren och eleven, varken ensamstudier eller det auktoritära mässandet var han förtjust i. Det är den mänskliga, nationella och kyrkliga gemenskapen som är människans liv.

Grundtvigs inflytande på Danska folkkyrkan innebar att danskarna snart kunde gå till vilken församling de ville och det gamla sockentvånget upphörde, ett viktig skäl till att danska frikyrkor är närmast obefintliga. Det gör också att Danska folkkyrkan i dag är oerhört stark, en överväldigande majoritet av danskarna är medlemmarna i den ohotade statskyrkan.

Politiskt sett var Grundtvig en slags nationalromantisk radikal, han tog de danska böndernas, det vanliga folkets, parti och såg dem som bärare av den danska nationen. Danmark var fortfarande i slutet av 1700-talet ett närmast feodalt samhälle där adeln i praktiken ägde all mark och gemene dansk levde i livegenskap, men stora landreformer försköt den ekonomiska makten till bönderna och gjorde dem till den viktigaste politiska kraften i landet. Grundtvig själv var också med och skrev den danska grundloven 1849 som influerad av den amerikanska konstitutionen omvandla landet till en konstitutionell monarki och lade grunden för den moderna danska demokratin. Hans tankar blev också centrala för det danska bondepartiet Venstre som i Danmark drev igenom världens första allmänna sjukvårdsförsäkring 1895 och kom att bli landets statsbärande parti under 1900-talet.

I kontrast mot Grundtvigs betoning av gemenskapen framhöll Kierkegaard individen. Enligt honom är kärnan i den kristna tron att den enskilde ska bli en människa på riktigt, en självständig person som genom personlig tro och övertygelse knyter an till Gud och som därför kan stå över gemenskapens auktoritära och vanestyrda uppfattningar och seder. Kierkegaard var kritisk till den danska statskyrkan som han uppfattade formade en människotyp utan genuin tro på Kristus och som inte var mottagliga för det sanna nya liv kristendomen erbjuder. Han vände sig mot Hegel och den akademiska idealistiska filosofin vid tiden och hävdade att den vände blicken och tänkandet från det vanliga och riktiga livet som människan lever här och nu mot livlösa idésystem, filosofin, teologin och konsten ska tvärtom försöka närma sig denna centrala existentiella fråga, vårt ändliga mänskliga liv i förhållande till det evighet som finns hos Gud. Kierkegaard hävdar att människan kan inta tre olika livsinställningar, esteten avsäger sig all moral och alla förpliktelser och lever enbart för njutning, etikern tar ett personligt ansvar för sitt liv och sina gärningar, och den religiöse blir sann människan genom att våga tro, att “kasta sig ut på sjuttio tusen famnars djup” och fullständigt förlita sig på Gud.

Även om Kierkegaards individualism sedan fått enormt inflytande på vänsterpolitiska och antitraditionalistiska tänkare som fransmannen Jean-Paul Sartre, var han själv djupt konservativ och ogillade de samhällsförändringar som Grundtvig drev på. Kierkegaard omhuldade en levande monarki med en fri och självständig monark som likt en sann kristen kunde härska efter eget huvud och vilja (Margarethe II med sitt valspråk "Guds hjälp, folkets kärlek, Danmarks styrka" förkroppsligar i något mening både Grundtvigs och Kierkegaards ideal), inte under pöbelns påbud. Samtidigt fick Kierkegaard inflytande över den danska folkkyrkan när det kom till beslutet att upphäva doptvånget för alla nyfödda danskar, det livsavgörande beslutet att följa Gud måste den övertygande människan göra själv.

Ibsens stora genombrottspjäs “Peer Gynt” (1865) är starkt präglad av Andersens romantik och Kierkegaards individualism. Berättelsen tar sin början i det norska bondesamhället, i Norge är bönderna inte livegna, till skillnad från sina danska och svenska likar har de aldrig haft någon adel som hunsat dem, de är fria och starka. Ibsen låter oss följa bondsonen Peer Gynt, en usel arvtagare till sin like usle far Jon Gynt som slösade bort hela gården och försatte familjen i djup skuld. Han beger sig ut på en otrolig resa genom en förtrollad värld i jakt på sig själv.

Likt Andersen utgår Ibsen från sagornas magi, men gör också satiriskt upp med romantiken genom ständiga referenser till personer och företeelser i sin samtid. I själva verket gestaltar Ibsen den fragmentiserande modernismens framfart, hur samhällen och kulturer bryts upp av en ny kraftfull individualism och blandar högstämd poesi med socialkritik, den skarpaste realism med översinnligt svävande surrealism. Peer Gynt är så mycket mer än en norsk bondpojk, han går från estetens lättsinne till den Gudsfruktandes allvar, som en sprudlande, djärv förförare, poet, lögnare, narcissist och bedragare har han identifierats som den moderna människans gestalt samtidigt som han på ett Kierkegaardskt vis närmast bibliskt fullkomlig flödar av evigt liv.

Efter “Peer Gynt” kom Ibsen under inflytande av den danske litteraturforskaren Georg Brandes och dennes ideal för en helt ny teater. Influerad av Kierkegaard ville Brandes överskrida frågan om individens sanning till att skapa sant realistiska dramer som satte fingret på tidens stora samhällsfrågor. Det är det som händer i “Ett dockhem”, Ibsen visar hur (åtminstone norska och danska) kvinnor, vid tiden i praktiken omyndigförklarade, omöjligt kunde få leva liv de själva valde. Grundintrigen är att Nora genom en förfalskad underskrift tagit ett stort lån bakom sin makes rygg och att hon därför blir utsatt för utpressning av den olycklige och desperate banktjänstemannen Nils Krogstad som riskerar att bli bortrationaliserad på Torvalds bank. Hennes egen lögn leder till att fler större lögner avslöjas och livet tycks allt mer vara en chimär, inte bara för Nora utan för all inblandade, bara dockor i det stora dockhuset kallat samhället.

Utöver denna jakt efter sitt riktiga liv finns det ett uppenbart tema som går igen i Ibsens dramer, nämligen pengar. Både i “Peer Gynt” och “Ett dockhem” är det en skuld, både ekonomisk och moralisk, som driver handlingen framåt. I båda fallen finns det här en slags kommentar om 1800-talets kapitalistiska och borgerliga ekonomi som gör människan till främlingar för varandra och sig själva. Nora, Torvald och Krogstad är alla offer för det kapitalistiska systemets omänsklighet. Kierkegaards lära, att var och en måste tillåtas ta fullt ansvar för sig själv och sina gärningar för att bli fullt mänskliga, ekar genom Ibsens dramatik.

Västmanlands Teater har nu satt upp klassikern “Ett dockhem” i Monica Wilderoths regi. På grund av pandemin har den spelats in och visas digitalt via teaterns hemsida. Den som nu köper teaterpaketet (innehåller biljetter till de kommandeföreställningarna "Amadeus" och "Asea – Här kommer framtiden!") kan på köpet se "Ett dockhem" strömmad via nätet.