Upprörda känslor inför folkomröstningen: ”Medåkersborna ses som bovar”

Aktionsgruppen har jobbat under hösten för att bevara skolan i Medåker. Under några få veckor samlade de in underskrifter från nästan 20 procent av Arbogas befolkning, som kräver att skolan ska finnas kvar.

Kommunfullmäktige har på förslag att en folkomröstning om Medåkers skola ska läggas ned eller inte ska äga rum den 29 mars i år. Nu i januari offentliggjorde också valnämnden i kommunen förslag på svarsalternativ som kommunfullmäktige ska besluta om.

1. Jag röstar för att fortsätta utveckla Arbogas skolor enligt barn- och utbildningsnämndens inriktningsbeslut om framtidens skolorganisation. Detta innebär att Medåkers skola läggs ner.

2. Jag röstar för att inte lägga ner Medåkers skola och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om effektiviseringar inom andra skolor och förskolor i Arboga.

3. Jag tar inte ställning i frågan.

Nu höjs kritiska röster om att svarsalternativen som presenterats skulle ställa landsbygden mot staden.

– Vi upplever att svarsalternativen är vinklade. Om vi behåller skolan i Medåker blir andra skolor i Arboga kommun drabbade, är den uppfattning vi läser in. Det var inte vårt syfte, säger Jennifer Westermann.

Aktionsgruppen, bestående av många drivande föräldrar och som samlade in namnunderskrifter, är rädda för att övriga föräldrar ska tro att behålla skolan i Medåker ska leda till försämringar på andra skolor i kommunen. Vilket kan påverka dem att ta ett snabbt beslut i vallokalen.

– Vi tror att det finns möjligheter att lösa skolgången för våra barn här, utan att det behöver drabba andra skolor, vad vi förstått är inte driften så dyr, säger Jennifer.

Valnämnden i Arboga kommun har tagit fram svarsalternativen tillsammans med barn-och utbildningsnämnden. Kommunalrådet Anders Röhfors (M) har varit med i diskussionerna om hur de ska formuleras.

– Det är det här det handlar om. Hur vi vill att framtidens skola i kommunen ska vara eller icke vara, säger Röhfors.

Oavsett vad folkomröstningen kommer fram till tror Jennifer att Medåkers skola ändå kommer att läggas ned, då resultatet bara är rådgivande.

– På så vis drabbar det fler skolor. Våra närmare 40 elever ska in i andra klasser och vad vi hört är det redan trångt på många skolor inne i Arboga. Därför är det viktig att göra sin röst hörd och ta chansen och rösta, säger Jennifer.

Syftet med folkopinionen var att få behålla en kommunal skola i Medåker, men aktionsgruppen i Medåker jobbar också på en plan B, att lämna in en ansökan om friskola.

Jennifer med flera tycker att formuleringen är orättvis ställd och önskar att politikerna röstar får en enklare och rakare frågeställning. Liknande tycker kommunalrådet i opposition Andreas Silversten (S).

- Frågeställningen i förslag två till alternativ är ledande. Medåkersborna framställs som bovar och det blir en fråga om landsbygd mot staden, säger Andreas Silversten.

– Det är den verklighet vi lever i. Arboga kommun har inte obegränsat med pengarna, vi står inför tuffa utmaningar, säger Anders Röhfors.

Att behålla Medåkers skola får konsekvens på de förslagen som barn-och utbildningsnämnden och skolförvaltningen lagt fram till beslut.

– Jag tycker att det är rättvist att visa den bild som blir. Förslagen till folkomröstningens svarsalternativ ser bra ut, säger Röhfors.

Om skolan blir kvar och det måste sparas ett visst antal miljoner, är det väl naturligt att andra skolor blir drabbade?

– Absolut har vi ett tufft ekonomisk läge. Att behålla Medåkers skola behöver inte leda till försämringar på andra skolor, vi kan hitta effektiviseringar på andra sätt, säger Andreas Silversten.

Han är kritisk till om nedläggning av Medåkers skola verkligen ger en besparing för kommunen.

- Om den nu läggs ned och de startar friskola där, då är det samma pengar kommunen måste betala per elev, det blir bara på faktura istället. Plus att vi då inte har någon kontroll över vilka lärare de anställer, säger Andreas Silversten.