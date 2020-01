Under sommaren ansvarar Cecilia för drygt tio miljoner bin – snart drar hon till Jokkmokk med honungen

Sent på hösten, när sista honungen är skördad och det börjar bli kallt och ont om nektar ser Cecilia Lillbacka till att alla hennes kvarvarande bin invintras. Eftersom de flesta bin inte lever mer än ett par veckor under högsäsongen är de dock inte lika många som under sommarmånaderna.

– Under högsäsongen har jag 150 bikupor utplacerade på lite olika ställen och eftersom det är cirka 70 000 bin i ett samhälle blir det totalt tio miljoner femhundra tusen bin. Över vintern är det inte alls lika många kvar i kuporna, cirka 10 000 bin plus en drottning i varje.

Inför vintersäsongen ser hon till att bina har det bra, bland annat måste det finna tillräckligt med mat.

Att hon halkade in på biodlaryrket beror på att hon alltid fascinerats av djur och natur så när jobbet i den egna butiken började kännas för instängt föll valet på en kurs i biodling.

– Efter kursen gick jag som lärling hos en äldre man. Han blev min mentor och när han bestämde sig för att sluta tog jag över hans bin, totalt sexton eller sjutton samhällen.

Sedan biodlarstarten 2012 har verksamheten både fått ett namn, Cissis biprodukter, och vuxit rejält.

– Förutom att jag har kupor utplacerade i fasta bigårdar hyr jag också ut kupor för pollineringsuppdrag, ofta till dem som odlar ekologisk vitklöver. Bland annat har jag kupor utplacerade i Himmeta och Medåker, säger hon.

Bina har fortsatt att fascinera och hon har aldrig ångrat yrkesvalet.

– Alla bin är otroligt flitiga och alla individer gör sitt jobb. Jag tycker fortfarande att det bästa som finns är att sitta på en blommande äng i närheten av en kupa och se hur de beter sig, eller att öppna bikupan, andas in doften och se hur de har det därinne.

Trots att bina är flitiga och sliter på under sommaren, eller kanske precis därför, måste kuporna kollas till med jämna mellanrum. Bland annat ser Cecilia till att de har tillräckligt många ramar att fylla på honung i. Skördar gör hon i slutet av säsongen och numera är det flera ton honung som ska tas omhand.

– Jag säljer både naturell honung och har även ett brett sortiment med smaksatt honung. Storsäljaren är förkylningshonungen med eukalyptus och pepparmynta där jag har fått flera återkopplingar från personer som testat och säger att den verkligen hjälper.

Hon visar runt i lokalen där honungen tas omhand och berättar om maskinen där honungsramarna sätts in, hur de olika produkterna separeras och jobbet fram tills det är dags att fylla på honungsburkarna. Smaksättningen rörs dock i för hand. Hon berättar även om arbetet med att dela befintliga bisamhällen och vilken betydelse drottningen har. Exempelvis kan en kupa med elaka bin bli en samling snälla bin med en ny drottning. Det är inte svårt att förstå att det krävs både kunskap och mycket jobb för att vara biodlare på den här nivån.

– Även om det är mycket man får avstå från under sommaren när det är högsäsong tycker jag fortfarande att det är väldigt roligt och absolut värt slitet.

Och den som tror att hon kan ligga på sofflocket och lata sig så här års tror fel. Hon har ett stort lager honung som nu ska förädlas och fylls i burkar.

– Jag har flera återförsäljare och en webb-butik. Dessutom åker jag runt på olika marknader. I början av februari tar jag husvagnen, lastar lastbilen full med honung och åker till Jokkmokks marknad.

I somras fick Cecilia Lillbacka ett av Köpings kommuns miljöpris för sitt arbete som lokal biodlare.

– Det var roligt, men allra mest för att binas nytta i samhället uppmärksammas. Priset betyder ju också att man lyfter fram nyttan och funktionen med bin. Honungsbin förökas genom biodlare, inte genom insektshotell. Insektshotellen är till för andra insekter, exempelvis humlor och solitärbin, som förstås också gör nytta för pollineringen.

Förutom äran och ett diplom fick Cecilia Lillbacka även fem tusen kronor i prispengar.

– Jag sparar till en vaxsmältare, så pengarna får gå dit. Nu smälter jag vax i en vedeldad utomhus.

Köpings kommun delade ut fyra miljöpris under förra året. De andra gick till förskolekockarna på Sagostugans förskola, till kommunens servicelag och till Annette Enarsson för miljöarbetet på Hagabergs äldreboende.