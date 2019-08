Två VSK-spelare uttagna i bandytruppen – till sista lägret inför P21-VM

23 namn ska så småningom bli 16.

Förbundskaptenen Pierre Roos har tagit ut en P21-trupp till ett läger i Uppsala 15–16 september.

– Det finns fortfarande möjlighet för spelare utanför Uppsalalägret att slå sig in i VM-truppen, säger Pierre Roos.

– Både jag och Stefan ”Lillis” Jonsson (biträdande förbundskapten) kommer att scouta mycket fram tills VM-truppen tas ut. Vi vet att det finns många bra spelare i den här åldern som fortfarande utvecklas. De är upp till spelarna att prestera under hösten.

Lägret innehåller tre ispass, men har också fokus på teori.

Från VSK Bandy är två spelare uttagna; Rasmus Sjöström och Niklas Gifting.

Hela truppen

Målvakter: Victor Birgersson (Åby/Tjureda IF), Anton Andersson (IK Sirius), Filip Mörkdal (Hammarby IF).

Utespelare: Sune Gustafsson (Villa Lidköping BK), Arvid Johannisson (Åby/Tjureda IF), Rasmus Sjöström (Västerås SK), Gustav Wallin (Vetlanda BK), Matteus Liw (Edsbyns IF), Hannes Kanbjer (IK Sirius), Albin Rehnholm (Vetlanda BK), Max Mårtensson (Tillberga), Niklas Gifting (Västerås SK), Viktor Hjelm (IFK Vänersborg), Oskar Westh (Bollnäs GIF), Jonathan Svensson (Åby/Tjureda IF), Albin Rohlén (IFK Motala), Joel Broberg (Villa Lidköping BK), William Arvidsson (Villa Lidköping BK), Elias Engholm (AIK Bandy) , Philip Lindqvist (Vetlanda BK), Ted Hedell (Edsbyns IF), Pontus Nordström (Vetlanda BK), Simon Karlsson (IK Sirius).