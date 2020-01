Två män misstänks ha lurat till sig tre stockar snus

Stölden skedde från Skillinge affären, Natali livs, den 9 januari klockan 13.22.

Polisen berättar att de misstänker att två män, en äldre och en yngre man, tillsammans lurat expediten på snuset. I polisanmälan står det att en äldre man kom in på livsmedelsbutiken och frågade om han fick köpa cigaretter på krita. Under tiden expediten var upptagen med att tala med den äldre mannen kom en ung man in och började titta på snus i den fristående kylen. Den unga mannen nämnde sedan att han tyckte snusdosorna kostade för mycket.

Den unga mannen och den äldre mannen lämnade sedan butiken tillsammans. Då upptäckte expediten att tre stockar med snus saknades. Troligen har den unga mannen stulit med sig snuset under jackan. Polisen misstänker på grund av sammanträffandet och männens beteende att båda två ligger bakom stölden. Ingen person finns i nuläget gripen för stölden.

Det sammanlagda värdet på det stulna snuset är cirka 900 kronor.